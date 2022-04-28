Санкции подействовали: автопроизводство в РФ продемонстрировало шокирующее падение

Автопроизводство в России стремительно обвалилось в марте и очевидно вапреле ситуация на рынке будет еще хуже.

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Производство легковых автомобилей в России обвалилось на 72,1%. За март выпустили 40,9 тыс. машин против 146,6 тыс. единиц годом ранее. Такие данные приводит Росстат.

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По сравнению с февралем 2022 года в марте падение немного меньше – на 62,2%. В марте зафиксирован рекордный обвал с апреля 2020 года: тогда из-за эпидемии коронавируса производство авто сократилось на 79,2%.

[ + – ] Даже АвтоВАЗ простаивает из-за нехватки комплектующих Фото: Interfax

В сегменте грузовых автомобилей падение меньше – 19,3%. За март их собрали 14,1 тыс. единиц.

Всего за первый квартал 2022 года в РФ выпустили 287,1 тыс. автотранспортных средств:

244 тыс. легковых авто (-33,2% к первому кварталу 2021 года)

40,3 тыс. грузовиков (+5,3% к первому кварталу 2021 года)

2,8 тыс. автобусов (+9,9% к к первому кварталу 2021 года)

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Обвал производства, прежде всего, легковых автомобилей объясняется массовыми остановками ключевых автосборочных предприятий. Это продиктовано санкциями, а также нехваткой импортных компонентов для сборки авто.

Данных по апрелю пока нет, но очевидно ситуация только ухудшилась, ведь крупнейшее российское предприятие АвтоВАЗ простаивает практически весь месяц. На днях компанию продали всего за 1 рубль.

Также Фокус сообщал, что авторынку РФ прогнозируют падение на 50-70% по итогам 2022 года.