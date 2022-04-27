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Авто Российско-украинская война

Токсичный актив: Renault продают АвтоВАЗ всего за один рубль

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АвтоВАЗ, продажа АвтоВАЗ, Renault Group, завод Renault, санкции против рф, институт НАМИ
Фото: Ведомости | АвтоВАЗ перехожит в управление института НАМИ

АвтоВАЗ больше не принадлежит Renault — предприятие вернули государству. Это только усугубляет его проблемы.

Renault Group все-таки принял решение избавиться от АвтоВАЗа. Французский концерн отдаст акции российского предприятия фактически бесплатно – за символическую сумму. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, это будет сделка "за рубль". Акции АвтоВАЗ (Renault владеет долей в 68% компании) будут проданы государственному институту НАМИ. За Renault оставили возможность выкупа их назад в течении ближайших 5-6 лет.

А московский завод Renault (там выпускали кроссоверы Arkana, Duster и Kaptur) передадут городским властям. Денис Мантуров утверждает, что там наладят производство других авто, но не уточняет, каких именно.

АвтоВАЗ, продажа АвтоВАЗ, Renault Group, завод Renault, санкции против рф, институт НАМИ
АвтоВАЗ продолжает испытывать проблемы и не может полноценно восстановить производство
Фото: ria.ru

Информация о том, что Renault Group хочет продать АвтоВАЗ, циркулирует давно. Французский концерн долгое время не решался покинуть российский авторынок, боясь национализации, но затем начал искать покупателя российских активов. Очевидно в условиях санкций заводы оказались никому не нужны и в итоге все равно пришлось отдавать их государству.

Тем временем, АвтоВАЗ продолжает испытывать трудности под санкциями. Предприятия в Тольятти и Ижевске не смогли возобновить полноценную работу после простоя из-за нехватки комплектующих.

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На ВАЗе работают над упрощенными версиями моделей без ABS и другой электроники и с двигателями класса Евро-2. Однако ранее июня наладить выпуск таких Lada Granta, Niva и Largus вряд ли получится, а на версиях с автоматической КПП уже ставят крест.

Что касается Lada Vesta, то руководство АвтоВАЗ приняло решение не выпускать модель в Ижевске в ближайшие 5-6 месяцев. Тем временем, дефицит уже дает о себе знать и цена Lada Vesta взлетела до 24 тыс. долларов.

Также Фокус сообщал, что из-за дефицита авто и удорожания запчастей в РФ резко увеличилось количество угонов.