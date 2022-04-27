Токсичный актив: Renault продают АвтоВАЗ всего за один рубль

АвтоВАЗ больше не принадлежит Renault — предприятие вернули государству. Это только усугубляет его проблемы.

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Renault Group все-таки принял решение избавиться от АвтоВАЗа. Французский концерн отдаст акции российского предприятия фактически бесплатно – за символическую сумму. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, это будет сделка "за рубль". Акции АвтоВАЗ (Renault владеет долей в 68% компании) будут проданы государственному институту НАМИ. За Renault оставили возможность выкупа их назад в течении ближайших 5-6 лет.

А московский завод Renault (там выпускали кроссоверы Arkana, Duster и Kaptur) передадут городским властям. Денис Мантуров утверждает, что там наладят производство других авто, но не уточняет, каких именно.

[ + – ] АвтоВАЗ продолжает испытывать проблемы и не может полноценно восстановить производство Фото: ria.ru

Информация о том, что Renault Group хочет продать АвтоВАЗ, циркулирует давно. Французский концерн долгое время не решался покинуть российский авторынок, боясь национализации, но затем начал искать покупателя российских активов. Очевидно в условиях санкций заводы оказались никому не нужны и в итоге все равно пришлось отдавать их государству.

Тем временем, АвтоВАЗ продолжает испытывать трудности под санкциями. Предприятия в Тольятти и Ижевске не смогли возобновить полноценную работу после простоя из-за нехватки комплектующих.

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На ВАЗе работают над упрощенными версиями моделей без ABS и другой электроники и с двигателями класса Евро-2. Однако ранее июня наладить выпуск таких Lada Granta, Niva и Largus вряд ли получится, а на версиях с автоматической КПП уже ставят крест.

Что касается Lada Vesta, то руководство АвтоВАЗ приняло решение не выпускать модель в Ижевске в ближайшие 5-6 месяцев. Тем временем, дефицит уже дает о себе знать и цена Lada Vesta взлетела до 24 тыс. долларов.

Также Фокус сообщал, что из-за дефицита авто и удорожания запчастей в РФ резко увеличилось количество угонов.