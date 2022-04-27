Россияне боятся покупать и продавать авто

Санкции против России привели к тому, что желающих продать или купить авто резко поубавилось. К тому же, россияне опасаются роста цен на запчасти и топливо.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Военное вторжение России в Украину и последовавшие за этим антироссийские санкции привели к стагнации автомобильного рынка РФ. Фокус уже рассказывал, что эксперты прогнозируют авторынку РФ небывалый обвал.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

И вот теперь, как сообщают Известия, на фоне кризиса и резкого роста цен более трети россиян решили повременить с продажей и покупкой авто.

[ + – ] Автосалон предлагает купить Ниву за 24 тыс. долларов, а Lada Vesta SW Cross более чем за 26 тыс. долларов Фото: с сайта ТопЖыр

Как показал опрос "Авито Авто", 16% автовладельцев в РФ отложили продажу авто, а отказаться от покупки нового или б/у автомобиля решили 35% опрошенных.

К тому же, более 70 % автомобилистов опасаются дальнейшего роста цен на запчасти, а 52 % — на бензин и дизель. Дефицит авто и запасных частей уже привел к тому, что в России растет количество угонов авто.

Особым спросом пользуются дорогие авто, которые чаще всего угоняют в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Важно

"Урал" уходит из России

Кроме этого, из-за введенных ЕС санкций на роскошь против РФ — машины дороже 50 тысяч евро так и не доехали о России.

Все это изменило предпочтение россиян:

39 % склоняются к покупке более дешевых авто

43 % ограничатся желаемой моделью, но в более простой комплектации

около 37 % вместо нового будут искать б/у авто

В крупных городах 45 % покупателей также переключают свое внимание с новых авто на вторичный рынок.

О росте цен на авто в 1,5-2 раза сообщает и портал ТопЖыр, приводя пример, что новую Лада Веста в автосалоне предлагают по цене более $26 000, а УАЗ за $40 000. И это на фоне того, что покупательная способность россиян уже под вопросом.

[ + – ] Как растут цены на некоторые популярные авто в России Фото: с сайта ТопЖыр

Хоть как-то исправить ситуацию в России могут попытаться, сделав растаможку авто бесплатной и/или разрешив так называемый параллельный или "серый" импорт авто без согласия с производителями. Хотя это может повлечь усиление санкций, судебные иски и дальнейшее повышение цен.