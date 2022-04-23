По примеру Украины: в РФ предлагают отменить растаможку авто

С такой инициативой выступили депутаты ЛДПР. Таким образом они предлагают поддержать трещащую по швам автомобильную отрасль России. Озвучены и некоторые ограничения на ввоз автотранспорта.

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Санкции против России за ее военное вторжение в Украину привели к краху российского автомобильного рынка. Его обвал эксперты прогнозируют на уровне 50-70%.

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Как сообщает сайт Мотор, депутаты предложили с 1 января 2024 году полностью отменить или минимизировать пошлины на ввоз автомобилей на территорию России физическими и юридическими лицами.

[ + – ] При ввозе авто с нулевой растаможкой планируют ввести ряд ограничений Фото: wah.ua

По словам депутата партии Ярослава Нилова, это поможет решить проблему дефицита машин на отечественном рынке, который на сегодня составляет около полумиллиона экземпляров.

При этом, планируется несколько ограничений:

по количеству – один человек может ввезти не более трех авто в год

по возрасту – авто должно быт не старше 10 лет

по цене – общая стоимость ввозимых одним человек авто не должна превышать 10 млн. рублей

Кроме этого, депутаты хотят наложить мораторий на утильсбор для автозаводов, а также отменить требования по экологической норме стандарта Евро-5.

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Санкции против РФ поставили крест на производстве Lada с автоматом

Напомним, что санкции стран Запада против РФ так ударили по автопрому, что в России разрешили выпускать машины всех экологических классов, включая "Евро-0". Что безусловно приведет к значительному снижению качества воздуха.

Также Фокус писал про то, что авторынок РФ продолжает лихорадить — цены на авто продолжают расти, а заводы простаивают.

И подобная ситуация уже привела к тому, что в России продолжает расти количество угонов авто: только за последний месяц число угонов автотранспорта выросло на 22,3%.

В тоже время срок действия бесплатной растаможки в Ураине продлили до 25 мая.