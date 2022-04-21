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Авто Российско-украинская война

Сколько авто растаможили бесплатно в Украине во время военного положения

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Фото: ГПСУ | Назападных границах Украины образовались очереди из нерастаможенных авто

На пограничных пунктах пропуска образовались очереди из "евроблях". Тем временем, срок действия бесплатной растаможки продлили.

В апреле украинцы уже растаможили бесплатно свыше 10 тыс. автомобилей. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью Экономической правде.

"Там очереди стоят такие, что… жесть. Количество растаможенных автомобилей уже составляет более 10 тыс. штук", — заявил депутат.

Недавно стало известно, что в пунктах пропуска на западных границах образовались огромные очереди из "евроблях" на въезд в Украину. Как правило, пригоняют недорогие б/у авто из Европы. Для ускорения процедуры предлагают самостоятельно подавать таможенные декларации на машины онлайн (без привлечения брокеров).

Напомним, бесплатная растаможка авто в Украине заработала с начала апреля. НДС, акциз и пошлина при ввозе импортных автомобилей физическими лицами не оплачиваются.

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Какие автомобили можно растаможить в Украине бесплатно после 1 апреля
Какие автомобили можно растаможить в Украине бесплатно после 1 апреля

Изначально льготные правила ввели до 25 апреля – на время действия режима военного положения. Поскольку Верховная Рада продлила военное положение до 25 мая, то нулевая растаможка в Украине будет действовать еще минимум месяц.

Ранее Фокус сообщал, что российскому авторынку грозит обвал на 70% из-за санкций.