Скільки авто розмитнили безплатно в Україні під час воєнного стану

На прикордонних пунктах пропуску утворилися черги з "євроблях". Тим часом термін дії безплатного розмитнення продовжили.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

У квітні українці вже розмитнили безплатно понад 10 тис. автомобілів. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Економічній правді.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Там черги стоять такі, що... жесть. Кількість розмитнених автомобілів вже становить понад 10 тис. штук", — заявив депутат.

Нещодавно стало відомо, що в пунктах пропуску на західних кордонах утворилися величезні черги з "євроблях" на в'їзд до України. Як правило, приганяють недорогі вживані автомобілі з Європи. Для прискорення процедури пропонують самостійно подавати митні декларації на машини онлайн (без залучення брокерів).

Нагадаємо, безплатне розмитнення авто в Україні запрацювала з початку квітня. ПДВ, акциз та мито під час ввезення імпортних автомобілів фізичні особи не сплачують.

Важливо

Які автомобілі можна розмитнити в Україні безкоштовно після 1 квітня

Спочатку пільгові правила запровадили до 25 квітня — на час дії режиму воєнного стану. Оскільки Верховна Рада продовжила воєнний стан до 25 травня, то нульове розмитнення в Україні діятиме ще мінімум місяць.

Раніше Фокус повідомляв, що російському авторинку загрожує обвал на 70% через санкції.