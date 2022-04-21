Скільки авто розмитнили безплатно в Україні під час воєнного стану
На прикордонних пунктах пропуску утворилися черги з "євроблях". Тим часом термін дії безплатного розмитнення продовжили.
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У квітні українці вже розмитнили безплатно понад 10 тис. автомобілів. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю Економічній правді.
"Там черги стоять такі, що... жесть. Кількість розмитнених автомобілів вже становить понад 10 тис. штук", — заявив депутат.
Нещодавно стало відомо, що в пунктах пропуску на західних кордонах утворилися величезні черги з "євроблях" на в'їзд до України. Як правило, приганяють недорогі вживані автомобілі з Європи. Для прискорення процедури пропонують самостійно подавати митні декларації на машини онлайн (без залучення брокерів).
Нагадаємо, безплатне розмитнення авто в Україні запрацювала з початку квітня. ПДВ, акциз та мито під час ввезення імпортних автомобілів фізичні особи не сплачують.Важливо
Спочатку пільгові правила запровадили до 25 квітня — на час дії режиму воєнного стану. Оскільки Верховна Рада продовжила воєнний стан до 25 травня, то нульове розмитнення в Україні діятиме ще мінімум місяць.
Раніше Фокус повідомляв, що російському авторинку загрожує обвал на 70% через санкції.