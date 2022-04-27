Токсичний актив: Renault продають АвтоВАЗ лише за один рубль
АвтоВАЗ більше не належить Renault — підприємство повернули державі. Це лише посилює його проблеми.
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Renault Group все ж таки вирішив позбутися АвтоВАЗу. Французький концерн віддасть акції російського підприємства фактично безплатно за символічну суму. Про це повідомляє ТАСС.
За словами міністра промисловості та торгівлі РФ Дениса Мантурова, це буде угода "за рубль". Акції АВТОВАЗ (Renault володіє часткою в 68% компанії) будуть продані державному інституту НАМІ. За Renault залишили можливість викупу їх назад протягом найближчих 5-6 років.
А московський завод Renault (там випускали кросовери Arkana, Duster і Kaptur) передадуть міській владі. Денис Мантуров стверджує, що там налагодять виробництво інших авто, але не уточнює яких саме.
Інформація про те, що Renault Group хоче продати «АвтоВАЗ», циркулює давно. Французький концерн довгий час не наважувався покинути російський авторинок, боячись націоналізації, але потім почав шукати покупця російських активів. Очевидно, в умовах санкцій заводи виявилися нікому не потрібними і зрештою усе одно довелося віддавати їх державі.
Тим часом, АВТОВАЗ продовжує відчувати труднощі під санкціями. Підприємства в Тольятті й Іжевську не змогли відновити повноцінну роботу після простою через брак комплектувальних.Важливо
На ВАЗі працюють над спрощеними версіями моделей без ABS та іншої електроніки та з двигунами класу Євро-2. Проте раніше червня налагодити випуск таких Lada Granta, Niva та Largus навряд чи вдасться, а на версіях з автоматичною КПП уже ставлять хрест.
Що стосується Lada Vesta, то керівництво АвтоВАЗ вирішило не випускати модель в Іжевську в найближчі 5-6 місяців. Тим часом, дефіцит уже дається взнаки і ціна Lada Vesta злетіла до 24 тис. доларів.
Також Фокус повідомляв, що через дефіцит авто та подорожчання запчастин в РФ різко збільшилася кількість викрадень.