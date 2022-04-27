Токсичний актив: Renault продають АвтоВАЗ лише за один рубль

АвтоВАЗ більше не належить Renault — підприємство повернули державі. Це лише посилює його проблеми.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Renault Group все ж таки вирішив позбутися АвтоВАЗу. Французький концерн віддасть акції російського підприємства фактично безплатно за символічну суму. Про це повідомляє ТАСС.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

За словами міністра промисловості та торгівлі РФ Дениса Мантурова, це буде угода "за рубль". Акції АВТОВАЗ (Renault володіє часткою в 68% компанії) будуть продані державному інституту НАМІ. За Renault залишили можливість викупу їх назад протягом найближчих 5-6 років.

А московський завод Renault (там випускали кросовери Arkana, Duster і Kaptur) передадуть міській владі. Денис Мантуров стверджує, що там налагодять виробництво інших авто, але не уточнює яких саме.

[ + – ] АвтоВАЗ продовжує відчувати проблеми та не може повноцінно відновити виробництво Фото: ria.ru

Інформація про те, що Renault Group хоче продати «АвтоВАЗ», циркулює давно. Французький концерн довгий час не наважувався покинути російський авторинок, боячись націоналізації, але потім почав шукати покупця російських активів. Очевидно, в умовах санкцій заводи виявилися нікому не потрібними і зрештою усе одно довелося віддавати їх державі.

Тим часом, АВТОВАЗ продовжує відчувати труднощі під санкціями. Підприємства в Тольятті й Іжевську не змогли відновити повноцінну роботу після простою через брак комплектувальних.

Важливо

Тотальний крах: експерти прогнозують авторинку РФ небувалий обвал

На ВАЗі працюють над спрощеними версіями моделей без ABS та іншої електроніки та з двигунами класу Євро-2. Проте раніше червня налагодити випуск таких Lada Granta, Niva та Largus навряд чи вдасться, а на версіях з автоматичною КПП уже ставлять хрест.

Що стосується Lada Vesta, то керівництво АвтоВАЗ вирішило не випускати модель в Іжевську в найближчі 5-6 місяців. Тим часом, дефіцит уже дається взнаки і ціна Lada Vesta злетіла до 24 тис. доларів.

Також Фокус повідомляв, що через дефіцит авто та подорожчання запчастин в РФ різко збільшилася кількість викрадень.