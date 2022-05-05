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Падение продолжается: авторынок РФ за апрель обвалился в три раза

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Фото: Depositphotos.com | Россияне все чаще откладывают покупку автомобиля

Российский авторынок продолжает лихорадить. В апреле он продемонстрировал худший показатель за последние 14 лет.

В апреле продажи автомобилей в России установили антирекорд. За месяц продано 27 тыс. новых легковых авто, что в три раза меньше, чем в марте и в 2,9 раза – чем за апрель 2021 года. Такую статистику приводит агентство "Автостат".

Если в январе-феврале нынешнего года в РФ в среднем еженедельно реализовывали по 20 тыс. авто и даже в марте удавалось продавать по 15 тыс. машин, то в апреле этот показатель упал до 5,5-7,7 тыс. автомобилей в неделю. Это худший показатель с 2008 года.

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Неработающие автозаводы только усугубляют дефицит автомобилей
Фото: АВТОВАЗ

Причины обвала понятны – это стремительный рост цен (порой в 1,5-2 раза) и дефицит авто на складах. Большинство крупных мировых автопроизводителей (кроме ряда китайских компаний) поддержали санкции и прекратили поставки машин в Россию. В этой ситуации правительство предлагает разрешить полулегальный "серый" импорт авто.

Дефицит обусловлен и тем, что автозаводы в РФ останвливаются один за другим. Например, АвтоВАЗ снова не работает. После 20-дневного простоя в апреле предприятие запустило конвейер на несколько дней, а затем остановило его минимум до 16 мая. А персонал калининградского "Автотора" вместо сборки авто теперь вынужден сажать картошку.

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Прогнозы на май неутешительные – очевидно рынок просядет еще больше. Во-первых, из-за большого количества выходных в этом месяце традиционно покупают меньше авто. Во-вторых, все больше россиян откладывают приобретение машины до лучших времен.

"Сейчас у всех есть понимание, что с новыми автомобилями перспективы неясны, но покупают их в основном те, у кого есть предсказуемость с доходами, или кому машина необходима для открытия бизнеса",— отметил эксперт "Автостата" Сергей Удалов.

Ранее Фокус сообщал, что авторынку РФ прогнозируют падение до 70% по итогам 2022 года.