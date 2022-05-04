Рабочие российского автозавода вместо сборки авто будут сажать картошку

Сотрудники завода получили свои участки перед майскими праздниками и для них организовали продажу семенного картофеля.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Руководство завода "Автотор" в российском Калининграде придумало оригинальный способ поддержать персонал во время простоя предприятия. Им предложили сажать картошку. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сотрудникам завода было решено выделить земельные участки площадью 10 соток каждый. Для этого было выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности "Автотора".

[ + – ] Рабочие уже получили участки площадью 10 га каждый Фото: zen.yandex.ru

"В целях дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством "Автотор" было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов", — заявило руководство предприятия.

Важно

Санкции подействовали: автопроизводство в РФ продемонстрировало шокирующее падение

Подавшие заявку рабочие смогли получить свои участки перед майскими праздниками. Кроме того, для них организовали продажу семенного картофеля российских сортов.

[ + – ] Завод "Автотор" не работает минимум до 22 мая Фото: РИА Новости

Напомним, завод "Автотор" в Калининграде остаточно остановился 30 апреля и отправил весь персонал в корпоративный отпуск минимум до 22 мая. На предприятии прекратили сборку автомобилей Hyundai, Kia и Genesis, а с марта там не производят и BMW. Руководство утверждает, что ведет переговоры о сборке авто из стран, которые не ввели санкции против РФ.

Ранее Фокус сообщал, что эксперты прогнозируют авторынку РФ обвал на 70% по итогам 2022 года.