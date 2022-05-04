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Рабочие российского автозавода вместо сборки авто будут сажать картошку

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Фото: Freepik | Руководство завода "Автотор" решило помочь персоналу во время простоя

Сотрудники завода получили свои участки перед майскими праздниками и для них организовали продажу семенного картофеля.

Руководство завода "Автотор" в российском Калининграде придумало оригинальный способ поддержать персонал во время простоя предприятия. Им предложили сажать картошку. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

Сотрудникам завода было решено выделить земельные участки площадью 10 соток каждый. Для этого было выделено два земельных массива общей площадью 300 га, находящихся в собственности "Автотора".

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Рабочие уже получили участки площадью 10 га каждый
Фото: zen.yandex.ru

"В целях дополнительной социальной поддержки работников предприятия акционерами и руководством "Автотор" было принято решение выделить на безвозмездной основе всем желающим земельные участки для обустройства огородов", — заявило руководство предприятия.

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Подавшие заявку рабочие смогли получить свои участки перед майскими праздниками. Кроме того, для них организовали продажу семенного картофеля российских сортов.

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Завод "Автотор" не работает минимум до 22 мая
Фото: РИА Новости

Напомним, завод "Автотор" в Калининграде остаточно остановился 30 апреля и отправил весь персонал в корпоративный отпуск минимум до 22 мая. На предприятии прекратили сборку автомобилей Hyundai, Kia и Genesis, а с марта там не производят и BMW. Руководство утверждает, что ведет переговоры о сборке авто из стран, которые не ввели санкции против РФ.

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