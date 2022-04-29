Без автопрома: автомобильные заводы в РФ продолжают останавливаться один за другим

В России прекратят работу еще четыре автомобильных завода. Среди них оказался даже УАЗ.

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Автопром России продолжает лихорадить. Все больше автозаводов останавливают производство – так, на днях о прекращении работы заявили сразу четыре предприятия. Об этом сообщает "ТАСС".

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В частности, калининградский "Автотор" остановит конвейеры с 1 по 22 мая, а большинство сотрудников отправят в оплачиваемый отпуск. Причина – нехватка комплектующих. На заводе собирали ряд моделей концерна Hyundai:

Hyundai – Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe, Palisade;

Kia – Seltos, Ceed, Picanto, K5, Cerato, Stinger, Soul, Sportage, Sorento, Carnival, Mohave;

Genesis – G70, G80, G90, GV80.

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Также на "Автоторе" была налажена сборка моделей BMW, однако она прекратилась еще в начале марта. То есть, теперь завод полностью остановится. Также не работает и предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге.

С 30 апреля по 15 мая не будет работать завод Haval Motors Manufacturing Rus в Тульской области. Там собирают кроссоверы Haval F7, F7x и Jolion, а также внедорожники Dargo и H9.

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На эти же даты запланировали остановить и УАЗ, причем объяснили это ремонтом заводского оборудования. Впрочем, и ульяновские внедорожники также нуждаются в импортных комплектующих.

А предприятие Mazda-Sollers во Владивостоке прекратит работу с 1 по 18 мая. Оно занимается сборкой седанов Mazda 6 и кроссоверов CX-5 и CX-9.

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Пока неизвестно, получится ли у предприятий восстановить производство. К примеру, АвтоВАЗ после длительного простоя пока не смог возобновить полноценную работу и был продан за 1 рубль.

Массовые остановки автозаводов обвалили производство автомобилей в РФ сразу на 72,1% за март. Учитывая, что в апреле перестали работать еще больше предприятий, падение будет еще большим.

Ранее Фокус сообщал, что россияне боятся покупать и продавать автомобили.