Без автопрома: автомобильные заводы в РФ продолжают останавливаться один за другим
В России прекратят работу еще четыре автомобильных завода. Среди них оказался даже УАЗ.
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Автопром России продолжает лихорадить. Все больше автозаводов останавливают производство – так, на днях о прекращении работы заявили сразу четыре предприятия. Об этом сообщает "ТАСС".
В частности, калининградский "Автотор" остановит конвейеры с 1 по 22 мая, а большинство сотрудников отправят в оплачиваемый отпуск. Причина – нехватка комплектующих. На заводе собирали ряд моделей концерна Hyundai:
- Hyundai – Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe, Palisade;
- Kia – Seltos, Ceed, Picanto, K5, Cerato, Stinger, Soul, Sportage, Sorento, Carnival, Mohave;
- Genesis – G70, G80, G90, GV80.
Также на "Автоторе" была налажена сборка моделей BMW, однако она прекратилась еще в начале марта. То есть, теперь завод полностью остановится. Также не работает и предприятие Hyundai в Санкт-Петербурге.
С 30 апреля по 15 мая не будет работать завод Haval Motors Manufacturing Rus в Тульской области. Там собирают кроссоверы Haval F7, F7x и Jolion, а также внедорожники Dargo и H9.
На эти же даты запланировали остановить и УАЗ, причем объяснили это ремонтом заводского оборудования. Впрочем, и ульяновские внедорожники также нуждаются в импортных комплектующих.
А предприятие Mazda-Sollers во Владивостоке прекратит работу с 1 по 18 мая. Оно занимается сборкой седанов Mazda 6 и кроссоверов CX-5 и CX-9.Важно
Пока неизвестно, получится ли у предприятий восстановить производство. К примеру, АвтоВАЗ после длительного простоя пока не смог возобновить полноценную работу и был продан за 1 рубль.
Массовые остановки автозаводов обвалили производство автомобилей в РФ сразу на 72,1% за март. Учитывая, что в апреле перестали работать еще больше предприятий, падение будет еще большим.
Ранее Фокус сообщал, что россияне боятся покупать и продавать автомобили.