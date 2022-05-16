У Росії захотіли випускати Renault Duster під маркою Lada: що кажуть експерти

За словами фахівця Сергія Удалова, реалізувати подібний план буде важко через питання, викликані нестачею комплектувальних для складання і проблемною логістикою.

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У Росії хочуть поновити випуск Renault Duster. Кросовер збираються виготовляти під брендом Lada. Про це виданню Ведомости повідомили в російському міністерстві промисловості та торгівлі.

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У Мінпромторгу РФ стверджують, що хоча Renault і продали всі акції "АвтоВАЗ" за один рубль, ліцензія на випуск кросовера у підприємства є. Цілком ймовірно, що модель можуть перетворити на Lada Niva нового покоління, тим більше, що спочатку в Renault були саме такі плани.

[ + – ] Duster випускали на заводі Renault у Москві Фото: Renault

У той же час варто зазначити, що Renault Duster збирали не на "АвтоВАЗі", а на заводі в Москві. Раніше на цьому підприємстві робили "Москвичі" й зараз цю марку хочуть відродити.

Водночас російські експерти авторинку дуже скептично ставляться до ідеї відновлення виробництва Renault Duster на російських підприємствах в умовах санкцій. Виконавчий директор агентства "Автостат" Сергій Удалов заявив, що така можливість викликає питання через проблеми з логістикою комплектувальних для збирання.

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У середині травня АвтоВАЗ повинен був розпочати виробництво спрощених версій Lada Niva Travel із двигунами стандарту Євро-2, а також без ABS, подушок безпеки та інших імпортних компонентів. Проте підприємство так і не запустило конвеєр і продовжило вимушений простий до 23 травня.

Також Фокус повідомляв, що у травні вперше за 75 років у РФ повністю припинилося виробництво легкових автомобілів.