В России захотели выпускать Renault Duster под маркой Lada: что говорят эксперты

По словам специалиста Сергея Удалова, реализовать подобный план будет затруднительно из-за вопросов, вызванных нехваткой комплектующих для сборки и проблемной логистикой.

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В России хотят возобновить выпуск Renault Duster. Кроссовер собираются производить под брендом Lada. Об этом изданию Ведомости сообщили российском в министерстве промышленности и торговли.

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В Минпромторге РФ утверждают, что хотя Renault и продали все акции АвтоВАЗ за один рубль, лицензия на выпуск кроссовера у предприятия имеется. Вполне вероятно, что модель могут превратить в Lada Niva нового поколения, тем более, что изначально у Renault были именно такие планы.

[ + – ] Duster выпускали на заводе Renault в Москве Фото: Renault

В то же время следует отметить, что Renault Duster собирали не на АвтоВАЗе, а на заводе в Москве. Ранее на этом предприятии производили "Москвичи" и сейчас эту марку хотят возродить.

Вместе с тем, российские эксперты авторынка весьма скептически относятся к идее возобновления производства Renault Duster на российских предприятиях в условиях санкций. Исполнительный директор агентства "Автостат" Сергей Удалов заявил, что такая возможность вызывает вопросы из-за проблем с логистикой комплектующих для сборки.

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В середине мая АвтоВАЗ должен был начать производство упрощенных версий Lada Niva Travel с двигателями стандарта Евро-2, а также без ABS, подушек безопасности и других импортных компонентов. Однако предприятие так и не запустило конвейер и продлило вынужденный простой до 23 мая.

Также Фокус сообщал, что в мае впервые за 75 лет в РФ полностью прекратилось производство легковых автомобилей.