Наслідки санкцій: нові авто в РФ стали одними з найдорожчих у світі

Деякі моделі автомобілів на російському ринку вдвічі дорожчі, ніж в інших країнах. Висока ціна обумовлена дефіцитом авто та валютною політикою у РФ.

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Зростання цін на нові авто в Росії триває. Вартість машин зросла настільки, що вони стали одними з найдорожчих у світі. Про це свідчать дані сайту Autonews.

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У межах дослідження порівняно початкові ціни на популярні моделі авто у РФ, США, Китаї, Бразилії та країнах Євросоюзу. Для зручності вартість того чи іншого автомобіля на різних ринках вказана у валюті за офіційним курсом.

[ + – ] Hyundai Accent/Solaris у РФ у 2,2 рази дорожчі, ніж у Китаї Фото: Hyundai

Результати виявилися разючими — деякі авто у РФ у 1,5-2 рази дорожчі, ніж в інших країнах.

Hyundai Accent/Solaris : Росія — $ 24 714, США — $ 16 645, Китай — $ 11 117;

: Росія — $ 24 714, США — $ 16 645, Китай — $ 11 117; Dacia/Renault Duster : Росія — 27 484 євро, Румунія — 15 300 євро, Бразилія — 20 730 євро;

: Росія — 27 484 євро, Румунія — 15 300 євро, Бразилія — 20 730 євро; Nissan Qashqai/Rogue Sport : Росія — 39 697 євро, Німеччина — 24 831 євро, США — 23 077 євро;

: Росія — 39 697 євро, Німеччина — 24 831 євро, США — 23 077 євро; Mazda CX-5 : Росія — 44 929 євро, Німеччина — 29 590 євро, Франція — 32 200 євро, США — 24 466 євро;

: Росія — 44 929 євро, Німеччина — 29 590 євро, Франція — 32 200 євро, США — 24 466 євро; Volkswagen Tiguan : Росія — 57 329 євро, Німеччина — 30 625 євро, США — 24 690 євро;

: Росія — 57 329 євро, Німеччина — 30 625 євро, США — 24 690 євро; Toyota RAV4: Росія — 45 371 євро, Німеччина — 36 190 євро, Бельгія — 37 700 євро, США — 25 142 євро.

[ + – ] Ціна Volkswagen Tiguan у Росії підскочила до 57 329 євро Фото: Volkswagen

Таку ситуацію пояснюють дефіцитом нових авто, а також валютною політикою російської влади. Офіційний курс долара опустили, проте дефіцит валюти нікуди не подівся. Насправді долар набагато дорожчий і автосалони орієнтуються саме на ринковий курс і не поспішають знижувати ціни. А в перерахунку на офіційний курс автомобілі виходять надзвичайно дорогими.

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Моделі російського виробництва також виявилися недешевими. Наприклад, спрощену Lada Granta без ABS та подушок безпеки планують продавати за ціною Renault Logan.

Також Фокус писав, що санкції проти РФ унеможливили виробництво єдиного кросовера Lada.