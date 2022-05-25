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Последствия санкций: новые авто в РФ стали одними из самых дорогих в мире

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Фото: Renault | Новый Duster на российском рынке стоит от 27 484 евро

Некоторые модели автомобилей на российском рынке вдвое дороже, чем в других странах. Высокая стоимость обусловлена дефицитом авто и валютной политикой в РФ.

Рост цен на новые авто в России продолжается. Стоимость машин возросла настолько, что они стали одними из самых дорогих в мире. Об этом свидетельствуют данные сайта Autonews.

В рамках исследования были сравнены начальные цены на популярные модели авто в РФ, США, Китае, Бразилии и странах Евросоюза. Для удобства стоимость того или иного автомобиля на разных рынках указана в валюте по официальному курсу.

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Hyundai Accent/Solaris в РФ в 2,2 раза дороже, чем в Китае
Фото: Hyundai

Результаты оказались шокирующими – некоторые авто в РФ в 1,5-2 раза дороже, чем в других странах.

  • Hyundai Accent/Solaris: Россия – $24 714, США – $16 645, Китай – $11 117;
  • Dacia/Renault Duster: Россия – 27 484 евро, Румыния – 15 300 евро, Бразилия – 20 730 евро;
  • Nissan Qashqai/Rogue Sport: Россия – 39 697 евро, Германия – 24 831 евро, США – 23 077 евро;
  • Mazda CX-5: Россия – 44 929 евро, Германия – 29 590 евро, Франция – 32 200 евро, США – 24 466 евро;
  • Volkswagen Tiguan: Россия – 57 329 евро, Германия – 30 625 евро, США – 24 690 евро;
  • Toyota RAV4: Россия – 45 371 евро, Германия – 36 190 евро, Бельгия – 37 700 евро, США – 25 142 евро.
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Цена Volkswagen Tiguan в России подскочила до 57 329 евро
Фото: Volkswagen

Такая ситуация объясняется дефицитом новых авто, а также валютной политикой российских властей. Официальный курс доллара опустили, однако дефицит валюты никуда не делся. В реальности доллар гораздо дороже и автосалоны ориентируются именно на рыночный курс и не спешат снижать цены. А в пересчете на официальный курс автомобили получаются баснословно дорогими.

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Модели российского производства также оказались недешевыми. Например, упрощенную Lada Granta без ABS и подушек безопасности планируют продавать по цене Renault Logan.

Также Фокус писал, что санкции против РФ сделали невозможным производство единственного кроссовера Lada.