Цена как у Логана и нет подушек безопасности: подробности новых "упрощенных" Lada (фото)

Сначала новые версии получит Lada Granta, а затем – Niva и Niva Travel. Автомобили без сложного оборудования не станут дешевле.

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Появились подробности о так называемых "упрощенных" моделях ВАЗ без дефицитных импортных комплектующих. Их обещают запустить в производство с июня. Об этом пишет сайт Дром.

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Опубликовано и первое фото "упрощенной" Lada Granta – именно эта модель первой получит такую модификацию. С виду она ничем не отличается от других вариантов модели. Также стало известно, что в салоне установят руль от старой Lada Kalina.

Lada Granta 2022 предложат в двух вариантах комплектации. Их планируют оснащать 1,6-литровым 8-клапанным мотором экологического класса Евро-2.

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Примечательно, что автомобили не будут дешевыми. Базовая Lada Granta без подушек безопасности, ABS, ESP и каких-либо атрибутов комфорта обойдется в 10 500 долларов – как новый Renault Logan. Вариант с усилителем руля и электростеклоподъемниками, но без кондиционера оценили в $12 800.

Как известно, недавно производство автомобилей с более низким уровнем безопасности и экологии разрешило своим постановлением российское правительство. Обусловлено это тем, что именно импортные комплектующие для ABS, ESP, подушек безопасности и выхлопной системы стали дефицитом после введения санкций против РФ.

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Вслед за Granta такие же версии появятся и у Lada Niva и Niva Travel, причем внедорожник очевидно будет еще дороже. Обещают выпускать по 20 тысяч подобных авто в месяц, однако пока АвтоВАЗ по-прежнему не работает и в очередной раз продлил строки простоя. Теперь предприятие обещают запустить в начале июня.

Ранее Фокус сообщал, что из-за дефицита комплектующих в Тольятти снимают с производства единственный кроссовер Lada.