Ціна як у Логана і немає подушок безпеки: подробиці нових "спрощених" Lada (фото)

Спочатку нові версії отримає Lada Granta, а потім — Niva та Niva Travel. Автомобілі без складного обладнання не стануть дешевшими.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

З'явилися подробиці про так звані "спрощені" моделі ВАЗ без дефіцитних імпортних комплектувальних. Їх обіцяють запустити у виробництво з червня. Про це пише сайт Дром.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Опубліковано й перше фото "спрощеної" Lada Granta — саме ця модель першою отримає таку модифікацію. На вигляд вона нічим не відрізняється від інших варіантів моделі. Також стало відомо, що в салоні встановлять кермо від старої Lada Kalina.

Lada Granta 2022 запропонують у двох варіантах комплектації. Їх планують оснащувати 1,6-літровим 8-клапанним двигуном екологічного класу Євро-2.

[ + – ] Старт виробництва "спрощених" версій постійно відкладається Фото: Аргументы и факты

Цікаво, що автомобілі не будуть дешевими. Базова Lada Granta без подушок безпеки, ABS, ESP і будь-яких атрибутів комфорту коштуватиме 10 500 доларів — як новий Renault Logan. Варіант із підсилювачем керма й електросклопідйомниками, але без кондиціонера оцінили в $12 800.

Як відомо, нещодавно виробництво автомобілів із нижчим рівнем безпеки й екології дозволив своєю постановою російський уряд. Зумовлено це тим, що саме імпортні комплектувальні для ABS, ESP, подушок безпеки та вихлопної системи стали дефіцитом після введення санкцій проти РФ.

Важливо

Щоб уникнути конфліктів: власникам електромобілів в Україні пропонують замінити номери

Після Granta такі ж версії з'являться і в Lada Niva і Niva Travel, причому позашляховик вочевидь буде ще дорожчим. Обіцяють випускати по 20 тисяч подібних авто на місяць, проте поки що АвтоВАЗ, як і раніше, не працює і вкотре продовжив терміни простою. Наразі підприємство обіцяють запустити на початку червня.

Раніше Фокус повідомляв, що через дефіцит комплектувальних у Тольятті знімають з виробництва єдиний кросовер Lada.