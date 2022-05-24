Щоб уникнути конфліктів: власникам електромобілів в Україні пропонують замінити номери

Українськими дорогами їздить приблизно 16 000 електрокарів із номерами Z-серії. Тепер їхні власники зможуть позбавитися забороненої символіки на авто.

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Власники електромобілів в Україні можуть міняти номерні знаки з літерою "Z". Таку опцію вже пропонують у сервісних центрах МВС, повідомляється на сторінці Головного сервісцентру у Facebook.

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Спеціальні зелені номери електромобілів Z-серії (від Zero Emission — нульові викиди) видавали з осені 2020 року. Але після того, як буква "Z" стала символом російської агресії, багато власників електрокарів не бажають бачити її на номерах авто. До того ж, наявність забороненої в Україні символіки може призвести до непорозуміння або конфлікту.

[ + – ] У сервісних центрах МВС незабаром з'явиться достатньо нових номерів Y-серії

Як відомо, з нещодавніх пір номерні знаки Z-серії вже не видають. Проте в Україні їх встигли отримати майже 16 тисяч електромобілів.

Тепер їх можна поміняти на нові номери із суфіксом, що починається на букву "Y". Для цього необхідно звернутися до найближчого сервісного центру МВС — найближчим часом установи забезпечать достатньою кількістю нових номерних знаків. Вартість заміни автомобільного номера — приблизно 600-700 гривень.

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Документи, необхідні для заміни номера авто:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію (техпаспорт) авто;

квитанція про оплату послуги.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують посилити покарання за незаконне використання автомобільних номерів.