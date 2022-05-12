В Україні посилять покарання за незаконне використання автомобільних номерів

МВС s група депутатів пропонують посилити відповідальність за приховування автомобільного номера або незаконно встановлені номерні знаки.

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В Україні можуть збільшити штрафи за неправомірне використання номерних знаків транспортних засобів. Відповідний законопроєкт №7365 уже підготувало МВС і внесла у Верховну Раду група народних депутатів, а парламентський комітет із правоохоронної діяльності вже схвалив його. Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

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Проєкт закону додає до Кодексу України про адміністративні порушення нову статтю 121-3 "Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів". Вона передбачає покарання у вигляді 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) за такі порушення:

Управління або експлуатація водієм транспортного засобу без номерного знаку,

Управління транспортним засобом із номерним знаком, що не належить до цього засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам,

Управління транспортним засобом із номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим або неосвітленим, закритим іншими предметами (у тому числі прозорими),

Нанесення стороннього покриття або застосування сторонніх матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють ідентифікацію номера.

За забруднений номерний знак, якщо таке забруднення не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів,

За скоєння інших дій, вкладених в умисне приховування номерного знака.

[ + – ] Отримати номери авто можна буде самостійно Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів (1700 гривень) пропонують запровадити за незаконно встановлені номери таких структур:

Збройних Сил України,

Національної гвардії України,

Державної прикордонної служби,

Державної служби з надзвичайних ситуацій,

Державної спеціальної служби транспорту,

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,

Національної поліції України.

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Крім того, законопроєкт запроваджує нову процедуру отримання номерів авто. Власники зможуть обирати літерно-числову комбінацію номерного знака в особистому кабінеті водія та самостійно замовляти їх виготовлення в суб'єктів господарювання.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні терміново змінили номери електромобілів і запровадили нову їхню серію.