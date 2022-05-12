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В Україні посилять покарання за незаконне використання автомобільних номерів

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Фото: 24 канал | Штраф за порушення правил використання автомобільних номерів становитиме 850-1700 гривень

МВС s група депутатів пропонують посилити відповідальність за приховування автомобільного номера або незаконно встановлені номерні знаки.

В Україні можуть збільшити штрафи за неправомірне використання номерних знаків транспортних засобів. Відповідний законопроєкт №7365 уже підготувало МВС і внесла у Верховну Раду група народних депутатів, а парламентський комітет із правоохоронної діяльності вже схвалив його. Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Проєкт закону додає до Кодексу України про адміністративні порушення нову статтю 121-3 "Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів". Вона передбачає покарання у вигляді 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) за такі порушення:

  • Управління або експлуатація водієм транспортного засобу без номерного знаку,
  • Управління транспортним засобом із номерним знаком, що не належить до цього засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам,
  • Управління транспортним засобом із номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим або неосвітленим, закритим іншими предметами (у тому числі прозорими),
  • Нанесення стороннього покриття або застосування сторонніх матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють ідентифікацію номера.
  • За забруднений номерний знак, якщо таке забруднення не дозволяє чітко визначити символи номерного знака з відстані двадцяти метрів,
  • За скоєння інших дій, вкладених в умисне приховування номерного знака.
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Отримати номери авто можна буде самостійно
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів (1700 гривень) пропонують запровадити за незаконно встановлені номери таких структур:

  • Збройних Сил України,
  • Національної гвардії України,
  • Державної прикордонної служби,
  • Державної служби з надзвичайних ситуацій,
  • Державної спеціальної служби транспорту,
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації,
  • Національної поліції України.
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Крім того, законопроєкт запроваджує нову процедуру отримання номерів авто. Власники зможуть обирати літерно-числову комбінацію номерного знака в особистому кабінеті водія та самостійно замовляти їх виготовлення в суб'єктів господарювання.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні терміново змінили номери електромобілів і запровадили нову їхню серію.