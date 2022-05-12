В Украине усилят наказание за незаконное использование автомобильных номеров
МВД и группа депутатов предлагают ужесточить ответственность за сокрытия автомобильного номера или незаконно установленные номерные знаки.
Мы . Мы из Украины
С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами.Поддержать
В Украине могут увеличить штрафы за не неправомерное использование номерных знаков транспортных средств. Соответствующий законопроект №7365 уже подготовлен МВД и внесен в Верховную Раду группой народных депутатов, а парламентский комитет по правоохранительной деятельности уже одобрил его. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.
Проект закона добавляет в Кодекс Украины об административных нарушениях новую статью 121-3 "Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств". Она предусматривает наказание в виде 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) за такие нарушения:
- Управление или эксплуатация водителем транспортного средства без номерного знака,
- Управление транспортным средством с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующему установленным образцам или требованиям,
- Управление транспортным средством с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными),
- Нанесение постороннего покрытия или применение посторонних материалов, препятствующих или усложняющих идентификацию номера.
- За загрязненный номерной знак, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров,
- За совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.
Штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов (1700 гривен) предлагают ввести за незаконно установленные номера таких структур:
- Вооруженных Сил Украины,
- Национальной гвардии Украины
- Государственной пограничной службы,
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
- Государственной специальной службы транспорта,
- Государственной службы специальной связи и защиты информации
- Национальной полиции Украины
Кроме того, законопроект вводит новую процедуру получения номеров авто. Владельцы смогут выбирать буквенно-числовую комбинацию номерного знака в личном кабинете водителя и самостоятельно заказывать их изготовление у субъектов хозяйствования.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине срочно изменили номера электромобилей и ввели новую их серию.