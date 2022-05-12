В Украине усилят наказание за незаконное использование автомобильных номеров

МВД и группа депутатов предлагают ужесточить ответственность за сокрытия автомобильного номера или незаконно установленные номерные знаки.

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В Украине могут увеличить штрафы за не неправомерное использование номерных знаков транспортных средств. Соответствующий законопроект №7365 уже подготовлен МВД и внесен в Верховную Раду группой народных депутатов, а парламентский комитет по правоохранительной деятельности уже одобрил его. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

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Проект закона добавляет в Кодекс Украины об административных нарушениях новую статью 121-3 "Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств". Она предусматривает наказание в виде 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) за такие нарушения:

Управление или эксплуатация водителем транспортного средства без номерного знака,

Управление транспортным средством с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующему установленным образцам или требованиям,

Управление транспортным средством с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными),

Нанесение постороннего покрытия или применение посторонних материалов, препятствующих или усложняющих идентификацию номера.

За загрязненный номерной знак, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров,

За совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

[ + – ] Получить номера авто можно будет самостоятельно Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов (1700 гривен) предлагают ввести за незаконно установленные номера таких структур:

Вооруженных Сил Украины,

Национальной гвардии Украины

Государственной пограничной службы,

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,

Государственной специальной службы транспорта,

Государственной службы специальной связи и защиты информации

Национальной полиции Украины

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Кроме того, законопроект вводит новую процедуру получения номеров авто. Владельцы смогут выбирать буквенно-числовую комбинацию номерного знака в личном кабинете водителя и самостоятельно заказывать их изготовление у субъектов хозяйствования.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине срочно изменили номера электромобилей и ввели новую их серию.