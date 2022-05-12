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В Украине усилят наказание за незаконное использование автомобильных номеров

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Фото: 24 канал | Штраф за нарушение правил использования автомобильных номеров составит 850-1700 гривен

МВД и группа депутатов предлагают ужесточить ответственность за сокрытия автомобильного номера или незаконно установленные номерные знаки.

В Украине могут увеличить штрафы за не неправомерное использование номерных знаков транспортных средств. Соответствующий законопроект №7365 уже подготовлен МВД и внесен в Верховную Раду группой народных депутатов, а парламентский комитет по правоохранительной деятельности уже одобрил его. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

Проект закона добавляет в Кодекс Украины об административных нарушениях новую статью 121-3 "Нарушение требований законодательства об использовании номерных знаков транспортных средств". Она предусматривает наказание в виде 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривен) за такие нарушения:

  • Управление или эксплуатация водителем транспортного средства без номерного знака,
  • Управление транспортным средством с номерным знаком, не принадлежащим этому средству или не соответствующему установленным образцам или требованиям,
  • Управление транспортным средством с номерным знаком, закрепленным в не установленном для этого месте, перевернутым или неосвещенным, закрытым другими предметами (в том числе прозрачными),
  • Нанесение постороннего покрытия или применение посторонних материалов, препятствующих или усложняющих идентификацию номера.
  • За загрязненный номерной знак, если такая загрязненность не позволяет четко определить символы номерного знака с расстояния двадцати метров,
  • За совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.
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Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов (1700 гривен) предлагают ввести за незаконно установленные номера таких структур:

  • Вооруженных Сил Украины,
  • Национальной гвардии Украины
  • Государственной пограничной службы,
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям,
  • Государственной специальной службы транспорта,
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации
  • Национальной полиции Украины
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Кроме того, законопроект вводит новую процедуру получения номеров авто. Владельцы смогут выбирать буквенно-числовую комбинацию номерного знака в личном кабинете водителя и самостоятельно заказывать их изготовление у субъектов хозяйствования.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине срочно изменили номера электромобилей и ввели новую их серию.