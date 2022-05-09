Без автошколы: украинцы смогут самостоятельно изучать ПДД

В МВД предлагают упростить процесс обучения будущих водителей, но при этом усилят контроль за сдачей экзаменов на права.

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В Украине планируют либерализацию процесса подготовки будущих водителей. Они смогут самостоятельно изучать теорию вне автошкол. Об этом рассказал в Facebook заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый.

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Соответствующий законопроект №7354 уже подготовлен в МВД. В министерстве решили перенять опыт Бельгии, Великобритании, Испании и Нидерландов – именно в этих европейских странах будущим водителям разрешили изучать ПДД, не посещая автошколу.

Вместе с тем, контроль за сдачей экзаменов по вождению будет жестче. Проект закона усиливает ответственность работников сервисных центров МВД и других должностных лиц за нарушения порядка проведения экзаменов и получения водительских прав.

[ + – ] Контроль за проведением экзаменов на права усилят Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Кодекс Украины об админнарушениях дополнят двумя новыми статьями:

Ст. 127-3 – нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств. Санкция статьи предусматривает штраф размером от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 34 000 гривен).

– нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств. Санкция статьи предусматривает штраф размером от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 – 34 000 гривен). Ст. 127-4 – нарушение порядка государственной аккредитации заведений, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, и аттестации их специалистов и порядка оформления или выдачи водительского удостоверения. Наказание – штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 – 17 000 гривен).

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"Таким образом, с одной стороны мы предлагаем либерализовать процесс подготовки к теоретическому экзамену, а с другой исключить коррупционную составляющую путем введения административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами", – подчеркнул Богдан Драпятый.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине упростили процедуру выдачи водительских прав.

Также мы писали, что во время военного положения водители с правами на легковое авто могут управлять грузовиками.