Без автошколи: українці зможуть самостійно вивчати правила дорожнього руху
У МВС пропонують спростити процес навчання майбутніх водіїв, але посилять контроль за складання іспитів на права.
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В Україні планують лібералізувати процес підготовки майбутніх водіїв. Вони зможуть самостійно вивчати теорію поза автошколами. Про це розповів у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.
Відповідний законопроєкт №7354 вже підготовлено до МВС. У міністерстві вирішили запозичити досвід Бельгії, Великої Британії, Іспанії та Нідерландів — саме в цих європейських країнах майбутнім водіям дозволили вивчати ПДР, не відвідуючи автошколу.
Водночас контроль за складання іспитів з водіння буде жорсткішим. Проєкт закону посилює відповідальність працівників сервісних центрів МВС та інших посадових осіб за порушення порядку проведення іспитів та отримання прав водія.
Кодекс України про адмінпорушення доповнять двома новими статтями:
- Ст. 127-3 — порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Санкція статті передбачає штраф розміром від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 — 34 000 гривень).
- Ст. 127-4 — порушення порядку державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх фахівців та порядку оформлення або видачі посвідчення водія. Покарання — штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 — 17 000 гривень).
"Так, з одного боку ми пропонуємо лібералізувати процес підготовки до теоретичного іспиту, а з іншого, відкинути корупційну складову шляхом запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами", — наголосив Богдан Драп'ятий.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні спростили процедуру видачі прав водія.
Також ми писали, що під час воєнного стану водії з правами на легкове авто можуть керувати вантажівками.