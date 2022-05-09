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Без автошколи: українці зможуть самостійно вивчати правила дорожнього руху

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навчання в автошколі, навчання водінню, іспити на права, іспити з водіння
Фото: vezha.ua | ПДР можна буде вивчати самостійно

У МВС пропонують спростити процес навчання майбутніх водіїв, але посилять контроль за складання іспитів на права.

В Україні планують лібералізувати процес підготовки майбутніх водіїв. Вони зможуть самостійно вивчати теорію поза автошколами. Про це розповів у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Відповідний законопроєкт №7354 вже підготовлено до МВС. У міністерстві вирішили запозичити досвід Бельгії, Великої Британії, Іспанії та Нідерландів — саме в цих європейських країнах майбутнім водіям дозволили вивчати ПДР, не відвідуючи автошколу.

Водночас контроль за складання іспитів з водіння буде жорсткішим. Проєкт закону посилює відповідальність працівників сервісних центрів МВС та інших посадових осіб за порушення порядку проведення іспитів та отримання прав водія.

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Контроль за проведенням іспитів на права посилять
Фото: с сайта главного сервисного центра МВД

Кодекс України про адмінпорушення доповнять двома новими статтями:

  • Ст. 127-3 — порушення порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів. Санкція статті передбачає штраф розміром від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 — 34 000 гривень).
  • Ст. 127-4 — порушення порядку державної акредитації закладів, які проводять підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх фахівців та порядку оформлення або видачі посвідчення водія. Покарання — штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 — 17 000 гривень).
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"Так, з одного боку ми пропонуємо лібералізувати процес підготовки до теоретичного іспиту, а з іншого, відкинути корупційну складову шляхом запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами", — наголосив Богдан Драп'ятий.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні спростили процедуру видачі прав водія.

Також ми писали, що під час воєнного стану водії з правами на легкове авто можуть керувати вантажівками.