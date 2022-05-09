В Україні терміново змінили номери електромобілів: названо причину

Щоб уникнути асоціацій з російськими військами, букву "Z" з номерних знаків приберуть. Електрокари отримають номери нового стандарту.

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Із сьогоднішнього дня, 9 травня, електромобілі в Україні отримуватимуть номерні знаки нової серії. Вони не будуть використовувати літеру "Z". Про це повідомив у Facebook заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий.

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Неважко здогадатися, що букву "Z" прибрали тому, що вона використовується російськими військами, і ця символіка в нашій країні офіційно заборонена. Тепер електрокари отримуватимуть номери із суфіксом, що починається на букву "Y", що означає Україна.

[ + – ] Літера "Y" символізує Україну Фото: Богдан Драпятий

З ініціативою змінити номери електромобілів виступили народні депутати Ігор Фріз та Андрій Сторожук. Відповідне звернення вони подали до МВС і там його швидко розглянули.

Нагадаємо, що з осені 2020 року електромобілі в Україні почали отримувати спеціальні номери зі шрифтом зеленого кольору й особливих серій, що починаються на букву "Z", що означало Zero Emisson ("нульові викиди").

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Номерні знаки для електрокарів запровадили для того, щоб відрізняти їх від авто з двигунами внутрішнього згоряння. Вони також полегшать надання пільг для електромобілів у майбутньому – наприклад, розглядається можливість дозволити їм рух по смугах для громадського транспорту або безкоштовно паркуватися.

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