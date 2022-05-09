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Авто Российско-украинская война

В Украине срочно изменили номера электромобилей: названа причина

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Фото: itc.ua | Буквы "Z" в номерах электрокаров больше не будет

Во избежание ассоциаций с российскими войсками букву "Z" из номерных знаков уберут. Электрокары получат номера нового стандарта.

С сегодняшнего дня, 9 мая, электромобили в Украине будут получать номерные знаки новой серии. В них не будут использовать букву "Z". Об этом сообщил в Facebook заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

Нетрудно догадаться, что букву "Z" убрали потому, что она используется российскими войсками и эта символика в нашей стране официально запрещена. Теперь электрокары будут получать номера с суффиксом, начинающимся на букву "Y", что означает Украина.

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Буква "Y" символизирует Украину
Фото: Богдан Драпятый

С инициативой изменить номера электромобилей выступили народные депутаты Игорь Фриз и Андрей Сторожук. Соответствующее обращение они подали в МВД и там быстро его рассмотрели.

Напомним, что с осени 2020 года электромобили в Украине начали получать специальные номера с шрифтом зеленого цвета и особых серий, начинающихся на букву "Z", что значило Zero Emisson ("нулевые выбросы").

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Номерные знаки для электрокаров ввели для того, чтобы отличать их от авто с двигателями внутреннего сгорания. Они также облегчат предоставление льгот для электромобилей в будущем – например, рассматривается возможность разрешить им движение по полосам для общественного транспорта или бесплатно парковаться.

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