В Украине срочно изменили номера электромобилей: названа причина

Во избежание ассоциаций с российскими войсками букву "Z" из номерных знаков уберут. Электрокары получат номера нового стандарта.

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С сегодняшнего дня, 9 мая, электромобили в Украине будут получать номерные знаки новой серии. В них не будут использовать букву "Z". Об этом сообщил в Facebook заместитель Министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый.

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Нетрудно догадаться, что букву "Z" убрали потому, что она используется российскими войсками и эта символика в нашей стране официально запрещена. Теперь электрокары будут получать номера с суффиксом, начинающимся на букву "Y", что означает Украина.

[ + – ] Буква "Y" символизирует Украину Фото: Богдан Драпятый

С инициативой изменить номера электромобилей выступили народные депутаты Игорь Фриз и Андрей Сторожук. Соответствующее обращение они подали в МВД и там быстро его рассмотрели.

Напомним, что с осени 2020 года электромобили в Украине начали получать специальные номера с шрифтом зеленого цвета и особых серий, начинающихся на букву "Z", что значило Zero Emisson ("нулевые выбросы").

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Номерные знаки для электрокаров ввели для того, чтобы отличать их от авто с двигателями внутреннего сгорания. Они также облегчат предоставление льгот для электромобилей в будущем – например, рассматривается возможность разрешить им движение по полосам для общественного транспорта или бесплатно парковаться.

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве планируют запретить слишком громкие авто и мотоциклы. Нарушителям грозит серьезное наказание.