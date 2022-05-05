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В Киеве хотят запретить слишком громкие авто и мотоциклы: что грозит нарушителям

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прямоточный выхлоп, громкий выхлоп, нарушение режима тишины, выхлоп авто, штраф за прямоток, Максим Нефедов
Фото: Autocar | Штраф за прямоточный выхлоп составит 85-510 гривен

Инициатива киевских депутатов предусматривает запрет на движение машин с прямоточным выхлопом. Решение будет действовать до конца военного положения.

Автомобили и мотоциклы с громким выхлопом могут оказаться вне закона в Киеве. Столичные депутаты Ксения Семенова, Максим Нефедов и Евгения Кулеба выступили с инициативой запретить их эксплуатацию во время военного положения и уже подготовили проект соответствующего решения Киевсовета.

Предлагается запретить на территории Киева движение транспортных средств с прямоточным выхлопом или выхлопом без шумопоглотителя до прекращения или отмены режима военного положения.

Функцию контроля за соблюдением решения возложат на Национальную полицию. Нарушителей предлагают наказывать по Ст. 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (Нарушение требований законодательных и других нормативно-правовых актов по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах).

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Штраф за нарушение Ст. 182 КУоАП составляет от 5 до 15 необлагаемых налогом минимумов (85-255 гривен). При повторном нарушении сумма возрастает до 15-30 необлагаемых налогом минимумов (255-510 гривен) и возможна конфискация предмета нарушения тишины, то есть автомобиля.

Ранее похожее решение приняли в Днепре. Там взялись изымать авто у любителей уличных гонок.

Также Фокус сообщал, что на украинские дороги возвращается габаритно-весовой контроль. Штрафы за перегруз достигают 51 тысяч гривен.