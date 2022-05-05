У Києві хочуть заборонити надто гучні авто та мотоцикли: що загрожує порушникам

Ініціатива київських депутатів передбачає заборону на рух машин із прямоточним глушником. Рішення діятиме до кінця воєнного стану.

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Автомобілі та мотоцикли з гучною вихлопною можуть опинитися поза законом у Києві. Столичні депутати Ксенія Семенова, Максим Нефьодов та Євгенія Кулеба виступили з ініціативою заборонити їхню експлуатацію під час воєнного стану та вже підготували проєкт відповідного рішення Київради.

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Пропонують заборонити на території Києва рух транспортних засобів з прямоточним глушником або вихлопною без шумопоглинача до припинення або скасування режиму воєнного стану.

Функцію контролю над дотриманням рішення покладуть на Національну поліцію. Порушників пропонують карати за ст. 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму або правил дотримання тиші в населених пунктах та громадських місцях).

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Штраф порушення Ст. 182 КУпАП становить від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів (85-255 гривень). У разі повторного порушення сума зростає до 15-30 неоподатковуваних мінімумів (255-510 гривень) та можлива конфіскація предмета порушення тиші, тобто автомобіля.

Раніше таке рішення ухвалили у Дніпрі. Там взялися вилучати авто в любителів вуличних перегонів.

Також Фокус повідомляв, що на українські дороги повертається габаритно-ваговий контроль. Штрафи за перевантаження сягають 51 тисячі гривень.