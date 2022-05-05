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В Україні відновлюють роботу камери автофіксації

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Фото: itc.ua | Камери автофіксації запрацюють у західних та центральних областях

Систему автофіксації порушень правил дорожнього руху відновлять у низці областей. Раніше в Патрульній поліції заявляли, що не вимикали їх під час війни.

Камери автоматичної фотовідеофіксації в Україні відновлять роботу за кілька днів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, коментуючи страшну ДТП на Рівненщині.

"Зараз камери тестують і вже за кілька днів їх можуть запустити на трасах загальнодержавного значення там, де це буде можливо", — повідомив Денис Монастирський.

За його словами, камери контролю швидкості запрацюють на трасах у центральних та західних регіонах. Заплановано їхнє ввімкнення в Київській області, зокрема й поблизу Ірпеня та Бучі.

Міністр внутрішніх справ нагадав, що під час війни не варто забувати про безпеку дорожнього руху, адже на дорогах щодня гинуть громадяни. Перевищення швидкості — одна з основних причин смертельних ДТП.

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Примітно, що раніше в Патрульній поліції заявляли, що камери автофіксації в Україні не вимикали під час війни, і вони продовжували працювати, але так звані листи щастя порушникам можуть приходити із затримкою.

Також Фокус повідомляв, що в Україні відновили габаритно-ваговий контроль та порушникам загрожують штрафи розміром до 51 тисячі гривень.