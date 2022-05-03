Польща посилила правила в"їзду для українських водіїв: кого перестали пускати

Правила в'їзду до Польщі, що діяли для українців до 24 лютого, поступово повертаються.

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На українсько-польському кордоні посилено контроль. У Польщу знову не пропускають автомобілі з тонованим склом. Про це повідомляє агентство УНН, посилаючись на водіїв, які виїжджають у цю країну.

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Тонування скла у Польщі більш ніж на 10% незаконне і це є приводом для непропуску автомобіля в країну. На початку війни під час масової евакуації на цей нюанс заплющували очі, але тепер, очевидно, повернули колишні вимоги.

[ + – ] Тонування скла більш ніж на 10%, у Польщі незаконне Фото: auto.ria.com

"Ніхто не попередив, що правила стали жорсткішими. І виходить, що ти проходиш український кордон, потім під'їжджаєш до польського — тобі повідомлять, що не пропустять через тонування, і доводиться повертатися назад в Україну. Знімати тонування і проходити всі митниці спочатку", — розповіла українка, чий автомобіль не пропустили.

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Які автомобілі ввозять українці для безплатного розмитнення

Польські прикордонники поступово повертають правила в'їзду до країни, що діяли до 24 лютого. Раніше стало відомо, що водіям знову потрібне міжнародне страхування "Зелена карта". Швидше за все, цю вимогу незабаром повернуть й інші країни-сусіди України. Тому перед виїздом за кордон громадянам бажано вивчити правила в'їзду в ту чи іншу країну.

Також Фокус повідомляв, що через масове ввезення авто для безкоштовного розмитнення на кордонах України утворилися черги. Довелося вводити обмеження для "євроблях".