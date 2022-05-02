Європа змінює правила в'їзду українських водіїв: що потрібно знати

Українцям для в'їзду на авто в Польщу знову потрібна "Зелена картка". Незабаром такі вимоги висунуть й інші країни.

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Європейські країни починають міняти правила в'їзду українців. Водіям для перетину кордону знову потрібне міжнародне автомобільне страхування "Зелена карта". Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

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Першою нові правила запровадила Польща – для в'їзду в країну "Зелена карта" водіям потрібна вже з 28 квітня. В НБУ вважають, що найближчим часом її приклад наслідують й інші країни Європи, що межують з Україною.

[ + – ] "Зелена карта" вже є обов'язковою при в'їзді в Польщу Фото: minfin.com.ua

"Ми вдячні всім країнам, які з розумінням поставилися до ситуації, в якій опинилися громадяни України. На початку війни більшість з них не мала жодної можливості купувати поліси "Зелена карта", вирушаючи за кордон у пошуках безпечного місця. За два місяці війни українські страховики разом з МТСБУ налагодили процес транспортування полісів у переміщені офіси страхових компаній і до кордону. Також вони відпрацювали оптимальні умови придбання і користування таким полісом", — заявила директорка Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ Ольга Максимчук.

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Нагадаємо, що перетинати кордон без обов'язкового страхування у березні дозволили Угорщина, Молдова, Польща та Словаччина. Тепер автолюбителям рекомендують заздалегідь оформити "Зелену карту", тим більше що процедуру максимально спростили (доступно онлайн-оформлення). Вартість полісу в усіх страхових компаніях зараз однакова і знижена на 50%, а замовити його можна терміном від 15 днів до року.

Раніше Фокус розповідав, що в Патрульній поліції роз'яснили особливості роботи камер автофіксації під час війни.