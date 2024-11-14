Аферист у костюмі ведмедя інсценував напади на автомобілі для отримання страховки (фото)

Кілька страхових компаній у США були ошукані шахраями майже на $142 тисячі. Аферисти стверджували, що їхні транспортні засоби зазнали нападу ведмедя і хотіли отримати компенсацію.

У середу, 13 листопада, чотирьох жителів Лос-Анджелеса було заарештовано після того, як розслідування встановило, що підозрювані вчинили шахрайство зі страховкою, заявивши, що дикий ведмідь завдав шкоди їхнім транспортним засобам. Про це повідомляє Департамент страхування Каліфорнії.

Розслідування Департаменту почалося після того, як страхова компанія запідозрила шахрайство. Підозрювані заявили, що 28 січня 2024 року біля озера Ерроухед на північний схід від Лос-Анджелеса ведмідь заліз у їхній Rolls Royce Ghost 2010 року і завдав ушкоджень салону автомобіля. Вони надали своїй страховій компанії відеозаписи, на яких було зафіксовано ймовірного ведмедя в автомобілі.

Під час вивчення відео розслідування встановило, що ведмідь насправді був людиною в костюмі ведмедя.

Детективи також виявили ще страхові позови у двох різних страхових компаніях для підозрюваних із тією самою датою збитку в тому самому місці. У кожному з цих позовів були вказані два різні автомобілі, Mercedes G63 AMG 2015 року і Mercedes E350 2022 року, і підозрювані знову, мабуть, використовували костюм ведмедя, щоб створити враження, що тварина також пошкодила ці автомобілі. Вони також надали відеозапис іншим страховим компаніям для обґрунтування своїх заяв.

Щоб точно переконатися, що на відео не ведмідь, Департамент доручив експерту з дикої природи вивчити три відео з імовірним ведмедем, і він дійшов висновку, що це була явно людина в костюмі ведмедя.

Під час проведення обшуку в будинку підозрюваних детективи виявили костюм "бурого ведмедя".

При цьому Департамент рибних ресурсів і диких тварин зазначає, що озеро Ерроухед і гори Сан-Бернардіно з лісовим хребтом, що розташований приблизно, дійсно є місцем проживання ведмедів. Однак єдині дикі ведмеді, що зустрічаються в штаті, це чорні ведмеді.

Як зазначається, страхові компанії були ошукані шахраями на $141,839.

Раніше Фокус писав, що в лісах Оклахоми нібито з'явилася міфічна істота Бігфута, схожа на снігову людину, що викликало бурю емоцій в інтернеті. Виявилося, що на кадрах зображений співробітник магазину Bigfoot Head Shop, одягнений у костюм єті.

Нагадаємо, що мешканка Каліфорнії Джазмін Монтальво виявила на кухні ведмедя. Величезна тварина нишпорила в холодильнику в пошуках їжі.