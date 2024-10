"Це найкращий доказ": жартівливе відео зі сніговою людиною стало вірусним у соцмережах

Рекламна компанія магазину Bigfoot Head Shop в американській Оклахомі перетворилася на головний біль для його власників.

Related video

Вірусна поява в лісах Оклахоми міфічної істоти Бігфута, схожої на снігову людину, викликала бурю емоцій в інтернеті. Однак правда, що ховається за кадрами, які було переглянуто понад 7 мільйонів разів, багатьох розчарує, пише британське видання Daily Mail.

У майже десятисекундному ролику показано, як волохата, схожа на людину істота притулилася до дерева в лісі та жує вкриту листям гілку, перш ніж помітити спостерігача, що визирає з-за дерев.

Спостерігач у страху і поспіху втік з місця події, а потім опублікував відео зустрічі, підписавши його: "Найстрашніший момент у моєму житті, і я справді думаю, що спіймав чортового Бігфута на камеру в Паралельному лісі".

"Я просто оглядав визначні пам'ятки та насолоджувався днем і побачив щось вдалині. Я все ще трясуся, коли друкую це", — додав автор.

Ще одне відео показує великого волохатого звіра з іншого ракурсу, що з'являється з-за дерев, щоб станцювати під пісню "Turn Down for What".

Виявилося, що на кадрах зображений співробітник магазину Bigfoot Head Shop, одягнений у костюм для рекламної акції свого магазину.

Спочатку вірусний кліп замислювався як тизер-анонс, покликаний "підняти інтерес місцевих жителів до майбутньої реклами магазину", але зараз магазину доводиться "відбиватися" від мисливців за викриттями.

Багато хто поділився своїми думками з приводу цього явища в соціальних мережах. Одні єхидно зазначають, що все виглядає не так однозначно, оскільки відео "дуже реалістичне".

"Це не може бути він, справжній бігфут розмитий, ви хіба не бачили фотографії?", — коментують противники теорії "снігової людини".

"Це найкращий доказ на цей момент", — усе таки не втрачають надії користувачі соцмереж на "контакт" із єті.

Співвласниця Bigfoot Head Shop розповіла, що не очікувала, що відео пошириться зі швидкістю лісової пожежі, проте відчутного зростання обсягів продажів все одно поки не спостерігається.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інші випадки, коли люди нібито помічали снігову людину. Наприклад, у травні двоє туристів зняли волохату істоту в Колорадо. Спочатку вони бачили, як якась істота спускається пагорбом, а потім — як присідає між чагарників.

У січні 2024 року видання Science Alert проаналізувало повідомлення про "Бігфут" і підсумувало, що кадри із загадковими постатями все частіше з'являються в певних місцях.