Зеленський летить у Саудівську Аравію: які зустрічі чекають українську делегацію
Україна підготувала перші кроки для завершення війни, підтвердив президент Володимир Зеленський. На цю тему говоритиме делегація топпосадовці, які зустрінуться в Ер-Ріяді.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що планує відвідати Саудівську Аравію. Візит відбудеться у понеділок 10 березня. Після офіційних зустрічей там залишиться українська делегація, яка буде готуватись до зустрічі з представниками Сполучених Штатів Америки. Про умови завершення війни та про мирні переговори президент написав у Telegram-каналі.
У повідомленні Зеленського вказано, які події очікуються в Саудівській Аравії, куди він повезе план припинення вогню. Спершу він зустрінеться зі Спадкоємним принцом. Далі помічники президента залишаться в країні для "роботи з американськими партнерами".
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Глава держави нагадав, який план миру напрацьований після зустрічей з європейськими партнерами. Перші кроки — це "тиша в небі та на морі". Президент назвав це "прологом для подальшого врегулювання" російсько-української війни.
"Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру", — ідеться в дописі Зеленського.
Раніше глава держави, а також Fox News та Axioc, повідомили про зустріч США та України в Саудівській Аравії. Зустріч відбудеться 12 березня у Ер-Ріяді. Київ представлятиме глава офісу президента Андрій Єрмак, Вашингтон — троє топпосадовців з адміністрації Дональда Трампа.
Мирні переговори — деталі
Зазначимо, 6 березня з'явилась низка заяв американських посадовців, які стосувались перемовин між США та Україною та щодо завершення війни РФ. Наприклад, спецпредставник Білого дому з українських питань Кіт Келлог розповів, чому Вашингтон припинив надавати українцям зброю та розвіддані. З його слів, це роблять для того, що підштовхнути до рішення, яке потрібне США. Також він пояснив, яке рішення вимагають від України — укладання реальної угоди про мир з РФ. Серед іншого, Келлог озвучив ставлення до Стамбульської угоди, на умовах якої наполягає Кремль. З його слів, угода не відповідає наявним реаліям і потрібно шукати інші варіанти.
Тим часом виступив спецпредставник Білого дому з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Віткофф повідомив, що летить у Саудівську Аравію у складі американської делегації. Посадовець сказав, про що говоритимуть з українцями — про перемир'я та угоду про мир.
Нагадуємо, видання Bloomberg розповіло про вимогу Вашингтона укласти з Україною угоду про корисні копалини в обмін на припинення вогню та перемир'я.
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