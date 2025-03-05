Припинення вогню почнеться з моря: які ризики несе план перемир'я Зеленського

Президент Володимир Зеленський представив ймовірний поступовий план по перемир’ю у війні з Росією. Політолог розказав Фокусу, на які поступки прийдеться піти Україні, якщо його погодять.

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Президент Володимир Зеленський опублікував орієнтовний план щодо перемир'я у російсько-українській війні. З його слів, почати можна з обміну полоненими та з припинення повітряних ударів. Крім того, можливе припинення вогню на морі, але при цьому президент наголосив, що аналогічні кроки повинна зробити Росія. Наступні кроки — це подальша співпраця з США.

"Ми готові працювати швидко, щоб закінчити війну, і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир’я в небі: заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду", — заявив Зеленський.

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, принаймні один пункт цього плану може зацікавити Дональда Трампа. А саме обмін полоненими, адже він зацікавлений у "історіях успіху", як з поверненням заручників.

"Ідея обміну полоненими, на думку Трампа, була б чудовим результатом для нього. Він має показати себе як спаситель і цей момент може спрацювати. Також в тому плані Володимира Зеленського є згодом припинення бойові дії на морі, і це буде поступка з боку України, оскільки наразі ми здійснюємо операції в морі, а не Росія. Потім можна буде перейти до припинення авіаударів. Тут Росія повинна буде проявити більше ініціативи, оскільки у них є перевага в авіації. І лише після цього можна буде говорити про сухопутне перемир'я. Такий поетапний підхід є цілком реалістичним, оскільки в історії подібних конфліктів перемир’я завжди було досягнуте поступово. Єдиний виняток — перемир’я під час Першої світової війни, але там була окопна війна, що вплинуло на особливості мирних угод", — зазначає Рейтерович.

Зазвичай перемир’я відбувається поступово: спочатку припиняються удари важким озброєнням, потім іншими видами зброї, згодом залучаються миротворці або інспектори для контролю.

Політолог висловлює побоювання, що Трамп не зовсім розуміє, як цей процес має відбуватися на ділі і може запропонувати песимістичній сценарій — припинити стріляти по лінії фронту, а далі дивитися, як розвиватиметься ситуація.

"Але це ні до чого не призведе, і, на мою думку, ні Україна, ні європейськи партнери на це не погодяться", — каже експерт.

Раніше Фокус розбирав, як будуть тепер відбудовуватися відносини України і США після "вибачення" Зеленського перед Трампом.

Також Фокус розбирав, в яких регіонах України можуть стояти миротворці. Адже народний депутат Олександр Юрченко заперечив ідею дислокації західних військ у Полтаві, Дніпрі, Кривому Розі.

Зазначимо, 20 лютого видання The Telegrath озвучило плани щодо розміщення західних миротворців в Україні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, ймовірно, передав план президенту США Дональду Трампу, написали журналісти. Згідно з ідеєю європейців, миротворчий контингент складатиметься з 30 тис. осіб.