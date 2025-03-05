Прекращение огня начнется с моря: какие риски несет план перемирия Зеленского

Президент Владимир Зеленский представил вероятный постепенный план по перемирию в войне с Россией. Политолог рассказал Фокусу, на какие уступки придется пойти Украине, если его согласуют.

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Президент Владимир Зеленский опубликовал ориентировочный план по перемирию в российско-украинской войне. По его словам, начать можно с обмена пленными и с прекращения воздушных ударов. Кроме того, возможно прекращение огня на море, но при этом президент подчеркнул, что аналогичные шаги должна сделать Россия. Следующие шаги — это дальнейшее сотрудничество с США.

"Мы готовы работать быстро, чтобы закончить войну, и первыми этапами могут стать освобождение пленных, немедленное перемирие в небе: запрет ракет, дальнобойных дронов, бомбардировок энергетической и другой гражданской инфраструктуры — и немедленное перемирие на море, если Россия сделает то же самое. Затем мы хотим очень быстро пройти все последующие этапы и вместе с США договориться о сильном окончательном соглашении", — заявил Зеленский.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, по крайней мере один пункт этого плана может заинтересовать Дональда Трампа. А именно обмен пленными, ведь он заинтересован в "историях успеха", как с возвращением заложников.

"Идея обмена пленными, по мнению Трампа, была бы замечательным результатом для него. Он должен показать себя как спаситель и этот момент может сработать. Также в том плане Владимира Зеленского есть впоследствии прекращение боевых действий на море, и это будет уступка со стороны Украины, поскольку сейчас мы осуществляем операции в море, а не Россия. Затем можно будет перейти к прекращению авиаударов. Здесь Россия должна будет проявить больше инициативы, поскольку у них есть преимущество в авиации. И только после этого можно будет говорить о сухопутном перемирии. Такой поэтапный подход является вполне реалистичным, поскольку в истории подобных конфликтов перемирие всегда было достигнуто постепенно. Единственное исключение — перемирие во время Первой мировой войны, но там была окопная война, что повлияло на особенности мирных соглашений", — отмечает Рейтерович.

Обычно перемирие происходит постепенно: сначала прекращаются удары тяжелым вооружением, затем другими видами оружия, впоследствии привлекаются миротворцы или инспекторы для контроля.

Политолог высказывает опасения, что Трамп не совсем понимает, как этот процесс должен происходить на деле и может предложить пессимистический сценарий — прекратить стрелять по линии фронта, а дальше смотреть, как будет развиваться ситуация.

"Но это ни к чему не приведет, и, по моему мнению, ни Украина, ни европейские партнеры на это не согласятся", — говорит эксперт.

Ранее Фокус разбирал, как будут теперь отстраиваться отношения Украины и США после "извинений" Зеленского перед Трампом.

Также Фокус разбирал, в каких регионах Украины могут стоять миротворцы. Ведь народный депутат Александр Юрченко возразил идею дислокации западных войск в Полтаве, Днепре, Кривом Роге.

Отметим, 20 февраля издание The Telegrath озвучило планы по размещению западных миротворцев в Украине. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, вероятно, передал план президенту США Дональду Трампу, написали журналисты. Согласно идее европейцев, миротворческий контингент будет состоять из 30 тыс. человек.