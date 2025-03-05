"Перемирие" Зеленского и Трампа: что будет с отношениями с США после извинений президента Украины

Президент Владимир Зеленский "извинился" перед американцами и пытается восстановить конструктивный диалог с США после скандала в Овальном кабинете. В то время, как переговоры между Украиной и США набирают новые обороты, вопросы мирного процесса и компромисса становятся центральными в этих отношениях. Фокус выяснил, какие шаги ждут Киев и Вашингтон, и смогут ли они восстановить полноценное партнерство.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу недавнего инцидента в Овальном кабинете во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, последствиями которого, в том числе, стало приостановление военной помощи Украине. Зеленский отметил важность конструктивного сотрудничества и эффективной коммуникации между двумя странами.

После "горячего" разговора в Белом доме 28 февраля, администрация Трампа требовала от Зеленского публичных извинений на камеру за перепалку, которая произошла между ними. Без выполнения этого условия США якобы не вернутся к вопросу соглашения о полезных ископаемых. Но украинский гарант сделал это иным образом — без камер и прямого извинения.

В соцсети X, 4 марта Зеленский опубликовал ориентировочный план по перемирию в российско-украинской войне. По его словам, начать можно с обмена пленными и с прекращения воздушных ударов. Кроме того, возможно прекращение огня на море. При этом президент подчеркнул, что аналогичные шаги должна сделать Россия. Следующие шаги — это дальнейшее сотрудничество с США, говорится в заметке. После описания первых шагов для перемирия Зеленский поблагодарил американцев за сохранение украинского суверенитета и, отдельно, за "Джавелины", которые пять лет назад предоставил президент США Дональд Трамп. Также он отметил, что готов на соглашение о полезных ископаемых, подписание которого сорвалось 28 февраля.

"Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме, в пятницу прошла не так, как предполагалось. Обидно, что так произошло. Пришло время сделать все правильно. Мы хотели бы, чтобы в дальнейшем сотрудничество и общение были конструктивными", — написал президент Украины.

Зеленский "извинился" перед Трампом: что дальше?

Такие "извинения" украинского президента все же такие сработали. Утром 5 февраля по киевскому времени президент США выступил перед американским Конгрессом. Помимо прочего, он сказал, что получил "письмо" от Зеленского, что на самом деле является его публикацией в соцсети Х, и подчеркнул, что Украина готова сесть за стол переговоров как можно быстрее.

Политолог-международник Олег Постернак отмечает, что требования к Украине включали три ключевых момента: выражение сожаления, подписание соглашения о недрах и демонстрацию готовности к мирным переговорам. Украинская сторона в целом выполняет эти условия.

Вместе с тем американские власти на официальном уровне понимали, что публичных извинений от Зеленского не будет. Однако на этом настаивали отдельные влиятельные лица, такие как Илон Маск, а также американские конгрессмены, среди которых Майк Волц и Марко Рубио. Они играют значительную роль в формировании внешней политики США. В конце концов, публичное выражение сожаления Зеленским соответствовало ожиданиям американской стороны.

Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский соглашается с коллегой и подчеркивает, что несмотря на то, что извинения, о которых идет речь, нельзя назвать полноценными, их публичная составляющая важна. Однако пока речь не идет об официальном признании вины украинской властью перед американскими партнерами за то, что произошло в Овальном кабинете. Команда Трампа пыталась "перевести стрелки" на Украину, но не получила именно того, чего хотела.

"Сейчас вопрос в том, смогут ли Украина и США наладить конструктивный диалог на самом высоком уровне. Если будут предприняты шаги для разрядки ситуации, в частности через запросы на возобновление сотрудничества, это может положительно повлиять на двусторонние отношения. Возможным вариантом является привлечение посредников для переговоров.

Один из способов улучшить ситуацию — заключение соглашений, в частности по полезным ископаемым. Однако возвращение к полноценному партнерству между Украиной и США, которое существовало ранее, пока маловероятно", — говорит Фокусу Желиховский.

По мнению Олега Постернака, в дальнейшем публичные контакты между сторонами могут быть ограничены, а коммуникация будет осуществляться на уровне правительственных представителей. Ожидается, что соглашение, если оно будет подписано, не потребует личного участия Зеленского и Трампа, а будет утверждено министрами или вице-премьером Украины.

"Вероятно, они станут более осторожными в дальнейших коммуникациях. Зеленский понимает, что этот горячий спор нанес ущерб его репутации, так же, как и имиджу Трампа. Волна критики и негативной реакции на Трампа, которая распространилась по всему миру, стала вызовом для американской администрации, поскольку может повлиять на реализацию ее политического курса и восприятие США на международной арене", — говорит Фокусу Постернак.

Эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что Дональд Трамп имеет предвзятое отношение к Владимиру Зеленскому, а также хочет форсировать переговоры по мирному урегулированию, о чем он заявил в Конгрессе. Однако вопрос в том, на каких условиях Украина готова к диалогу. Киев может согласиться на переговоры, если не будет давления со стороны России и если удастся найти приемлемый компромисс, например, о прекращении огня.

По его словам, Киеву важно сохранить партнерские отношения с Вашингтоном, но пока не понятно, готова ли американская администрация под руководством Трампа к сотрудничеству. В краткосрочной перспективе значительного улучшения отношений не видно, но в долгосрочной — они могут даже стать крепче. Важно, чтобы Украина отстояла свои позиции и не позволила Кремлю навязать невыгодные условия мира.

"Перемирие" Зеленского и Трампа: дальнейшие сценарии

Политолог Олег Постернак считает, главная цель Трампа — заставить Украину согласиться на компромиссное соглашение, которое он сам называет "жестким миром". Он неоднократно заявлял, что этот сценарий будет сложным как для Украины, так и для России. События последних дней показали, что принятие Украиной компромиссных условий является не только политически сложным, но и психологически тяжелым решением.

"Зеленский, безусловно, учитывает политические риски и реакцию украинского общества на любые уступки. В то же время Трамп продемонстрировал, что может эффективно давить на Киев. Для России это сигнал о том, что Трамп действительно может играть ключевую роль в мирных переговорах", — говорит Фокусу политолог.

Относительно возможных будущих требований, Постернак считает, что стоит учитывать стратегию американской администрации, в частности ее подход к сделкам, таким как договоренности о недрах. Дискуссии в Вашингтоне свидетельствуют, что Трамп и в дальнейшем будет использовать свои рычаги влияния. Однако устойчивость Украины также является важным фактором, который может сдержать чрезмерное давление со стороны США.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, дальнейший возможный сценарий будет выглядеть так: сначала, все же, соглашение о полезных ископаемых. И оно уже будет в определенном громком формате, и не факт, что в более удобном для Украины. Его, скорее всего, подпишут представители правительства Украины и Соединенных Штатов, то есть не президенты. А потом, если будет подтверждена информация, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский вместе посетят Вашингтон на следующей неделе — уже исходя из того, что соглашение о недрах есть, вроде бы, как бы выполнены определенные экономические обязательства — начнутся предметные обсуждения о завершении войны.

"Здесь хорошо будет, если это действительно будет поездка втроем, потому что втроем будет проще общаться и, собственно, отстаивать какую-то единую общую позицию Украины и наших европейских партнеров", — говорит Фокусу Рейтерович.

Политолог обращает внимание, что нет четкого понимания относительно плана Трампа о "жестком мире". Однако в своем сообщении в Х, Зеленский изложил свое видение первого этапа мирного процесса, в частности, предлагая обмен пленными. Это может быть интересно Трампу, ведь он заинтересован в "историях успеха", как с возвращением заложников.

"Идея обмена пленными, по мнению Трампа, была бы замечательным результатом для него. Он должен показать себя как спаситель и этот момент может сработать. Также в том плане есть впоследствии прекращение боевых действий на море, и это будет уступка со стороны Украины, поскольку сейчас мы осуществляем операции в море, а не Россия. Затем можно будет перейти к прекращению авиаударов. Здесь Россия должна будет проявить больше инициативы, поскольку у них есть преимущество в авиации. И только после этого можно будет говорить о сухопутном перемирии. Такой поэтапный подход является вполне реалистичным, поскольку в истории подобных конфликтов перемирие всегда было достигнуто постепенно", — отмечает Рейтерович.

Однако политолог высказывает опасения, что у Трампа вообще нет понимания того, как именно должна завершиться война. Он, вероятно, считает, что можно просто договориться, и с 10 часов утра все прекращается. Поэтому важно, чтобы Украина проявляла такую инициативу, поскольку фактически предоставляет свое видение ситуации, и, возможно, Трамп воспользуется этим.

США больше не партнер Украины: другой сценарий дальнейших отношений Зеленского и Трампа: другой сценарий дальнейших отношений Зеленского и Трампа

По мнению политолога Владимира Фесенко, лучший шаг которой сейчас надо сделать украинскому президенту, если все же такие он поедет в Вашингтон с Макроном и Стармером — дать им возможность говорить за себя.

"Я считаю, что лучше сейчас не вступать в прямые личные контакты на высоком уровне. Беды не будет, пока все тихо, но беда еще впереди. На данном этапе важно правильно оценить ситуацию. Сейчас мы имеем относительно спокойную фазу, но это лишь временная пауза перед следующими вызовами. Оценка дальнейших шагов будет зависеть от того, будет ли подписано соглашение по ресурсам и на каких условиях. А также, возобновится ли поставки оружия Украине, а также сохранение возможности покупать американское оружие", — говорит Фокусу Фесенко.

Политолог считает, что США больше не будут союзниками Украины в полном смысле. Киеву надо сохранить хотя бы минимальные партнерские отношения, в частности в сфере разведки и доступа к американскому оружию. Но никакой бесплатной помощи, как раньше, ожидать не стоит.

"Можно ожидать давление со стороны США в переговорах о ресурсных соглашениях, ведь, судя по последним данным, они хотят изменить условия в свою пользу. То, что не удалось в первом раунде, сейчас они попытаются добиться через давление на нас в вопросах оружия и ресурсов. Поэтому нам нужно определить гибкую тактику на переговорах и сосредоточиться на технических вопросах, а не вести переговоры на уровне лидеров. Нет необходимости вести переговоры с Трампом или Вэнсом, ведь они не вникают в детали, а для нас это важно", — продолжает эксперт.

Фесенко отмечает, что нельзя делать предварительных уступок без получения четких гарантий. Если Украина будет уступать без компенсаций, это приведет к еще большему давлению со стороны других стран.

"США теперь больше ориентируются на экономические интересы, в частности на дефицит торговли. Внешняя политика США стала более агрессивной, даже по отношению к своим партнерам. Для них деньги на первом месте. Они хотят завершить войну, а Россия хочет "большого мирного соглашения", которое будет включать политические требования к Украине. Это может быть рискованным, поскольку эти требования могут быть неприемлемыми для нас.

Однако, если война завершится из-за прекращения огня, это может быть полезным для Украины, потому что позволит избежать длительных переговоров, которые, вероятно, не принесут результата", — резюмирует Фесенко.

Напомним, Трамп настаивает на "более широкой" версии соглашения между Украиной и США по полезным ископаемым которая принесет Америке больше выгоды.

Также Трамп отметил, что получил "мощный" сигнал от Кремля относительно прекращения войны и заключения мира. Подробнее об этом Фокус сообщал в отдельном материале.