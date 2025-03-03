Извинения на камеру: в Белом доме назвали условие для подписания соглашения об ископаемых, — СМИ

Репортер со ссылкой на неназванного чиновника в администрации Трампа заявил, что Зеленский должен публично просить прощения.

Related video

Администрация Трампа требует от Владимира Зеленского публичных извинений на камеру за перепалку, которая произошла во время визита президента Украины в Белый дом. Без выполнения этого условия США не вернутся к вопросу соглашения о полезных ископаемых. Об этом сообщает Fox News.

Корреспондент Питер Дуси заявил это в прямом эфире со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.

"Ничего в вопросе соглашения не сдвинется с мертвой точки, пока Зеленский не выйдет перед камерами и не принесет публичных извинений за свое поведение в Овальном кабинете во время той встречи", — сказал Дуси.

Напомним, Фокус писал о том, что часть советников президента США Дональда Трампа предлагает включить в будущее соглашение по украинскому урегулированию пункт об отставке Владимира Зеленского с должности президента Украины.

Тем временем Зеленский сделал заявление по поводу спора с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом, который произошел в Белом доме. По словам президента Украины, он четко понимает причины спора, однако не хочет это обсуждать и считает, что "эта ситуация пройдет".

Он также добавил, что согласен вернуться в Белый дом, если президент Соединенных Штатов пригласит его для предметного диалога, потому что он представляет интересы страны в состоянии войны, которая сильно зависит от поддержки партнеров.