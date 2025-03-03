"Уверен, что это пройдет": Зеленский высказался о причинах скандала в Белом доме (видео)

Владимир Зеленский говорит, что открытый формат встречи с Дональдом Трампом не принес позитива ни одной из сторон, но "более важные вещи" впереди. Украинский лидер выразил готовность приехать в Вашингтон снова.

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Президент Украины Владимир Зеленский отказался обсуждать спор во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Однако он готов приехать в Вашингтон снова, если его пригласят для конструктивного диалога. Об этом президент сказал в интервью британским журналистам в аэропорту Станстед в Лондоне после саммита по безопасности Украины 2 марта.

Зеленский ответил на вопрос относительно стычки с Трампом в Овальном кабинете. На видео с 16:13.

Журналист спросил, может ли Зеленский сказать, что сделал что-то неправильно во время спора с Трампом в Овальном кабинете и жалеет ли он о чем-то, а если нет, то считает ли, что эта ситуация была подстроенной политической засадой. Украинский лидер ответил, что открытые диалоги между партнерами важны для понимания позиций, но когда такие разговоры происходят абсолютно публично, определенными эмоциями и информацией могут воспользоваться враги. Также он отметил, что понимает причины ситуации, но не хочет обсуждать их.

"Поэтому сам формат того, что произошло, я не считаю, что принес что-то положительное или дополнительное нам, как партнерам. Я не хочу обсуждать, что произошло — я понимаю это. Я не хотел бы говорить о том, почему это произошло, я хочу только подчеркнуть: почему — я также понимаю. Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить прочные отношения. Я уверен, что эта ситуация пройдет, и впереди более важные вещи. И если мы будем конструктивными, нас ждет положительный результат — приближение мира для Украины", — ответил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что согласен приехать в Белый дом, если президент Соединенных Штатов пригласит его для предметного диалога, потому что он представляет интересы страны в состоянии войны, которая сильно зависит от поддержки партнеров.

"Конечно, если меня пригласят для конструктивного диалога, для решения реальных проблем и серьезных вопросов и действительно решительных ответов и действий, я буду. Из уважения к Америке, американскому народу, президенту и обеим партиям США", — сказал Зеленский.

Напомним, во время интервью в аэропорту Лондона Зеленский также заявил, что если во время вероятных мирных переговоров разделят Украину, то будет новая война через определенный промежуток времени, поэтому украинская сторона не согласится оставить территории в российской оккупации.

Также Зеленский сказал, что Украина готова подписать соглашение с США о полезных ископаемых, но только если в нем будут оговорены гарантии безопасности, которые могут предотвратить новое нападение России.

Советник президента США Дональда Трампа Майк Волц 3 марта заявил, что президент Украины не готов к переговорам о мире, однако "время не на его стороне".