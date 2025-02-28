Встреча в Белом Доме: между Зеленским и Трампом вспыхнул спор на камеры (фото, видео)

Дональд Трамп обвинял Владимира Зеленского в желании продолжать войну в Украине и неблагодарности США. В свою очередь украинский лидер доказывал отсутствие смысла в дипломатии с Владимиром Путиным.

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Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа закончилась жесткой словесной перепалкой. Спор между президентами начался со слов Зеленского о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Киев в переговорный процесс, видео переговоров транслировал канал "1+1".

Сначала Зеленский высказался против остановки огня и потребовал не идти на компромиссы с президентом России Владимиром Путиным при обсуждении мирного соглашения. Трамп попытался возразить, но тот его перебил:

"Мы никогда не примем остановки огня", — сказал Зеленский.

Трамп отметил, что сожалеет о вовлечении США в войну и чувствует за это ответственность. Далее он напомнил, что в Украине многие города разрушены в результате войны и боевые действия нужно немедленно прекращать. Президент США подчеркнул, что Украина сейчас в невыгодном положении и не имеет права ничего диктовать по вопросу прекращения конфликта.

Зеленский напомнил Трампу, что в Украине все же остались "живые города", люди в них работают, хотя это весьма тяжело в условиях войны. Однако весь период противостояния с 2014 года и переговоры c Путиным, по его словам, оказались бессмысленными.

В разговор вмешался вице-президент США Джей Ди Вэнс и сказал Зеленскому, что у ВСУ явно имеется недостаток в живой силе. Украинский президент решил пригласить его в Украину, чтобы Вэнс лично все увидел.

"Вы имеете океан, он вас ограждает (от военных проблем с РФ — ред.), но вы не можете этого знать", — сказал Зеленский.

Тут вмешался Дональд Трамп и сказал: "не говорите нам, что мы должны чувствовать, мы пытаемся решать нашу проблему. Вы не имеете права диктовать нам, что чувствовать".

Украина, по его мнению, с самого начала войны пребывала в "не очень выгодной позиции" без выгодных карт. Зеленский ответил, что не играет тут в карты.

"Мы на грани третьей мировой войны, вы не можете с этим играть. Вы проявляете неуважение к нашей стране. Ваша страна в беде, вы должны быть благодарными, у вас нет карт на руках", — сказал Трамп.

Вэнс в свою очередь напомнил, как Зеленский ездил в Пенсильванию в октябре 2024 года на завод-производитель 155-мм артиллерийских боеприпасов. Тогда с президентом Украины были три представителя Демократической партии США и двое из них планировали переизбираться. Республиканцы посчитали это "вмешательством в президентские выборы 2024 года".

"Считаете ли вы, что это уважительно? Прийти в Овальный кабинет Соединенных Штатов Америки и напасть на администрацию, которая пытается предотвратить разрушение вашей страны?" — спросил Зеленского политик.

Трамп также вспомнил, что США дали Украине 350 млрд долларов и без американского оружия и техники война закончилась бы за 2 недели. Украина не может требовать какие-либо условия, так как ее ресурсы на исходе, уверен американский лидер.

После жарких споров началась закрытая часть переговоров между Зеленским и Трампом без камер.

Напомним, в соглашении Украины и США о добыче полезных ископаемых будет еще две дополнительных сделки: инвестиционно-экономическая и о гарантиях безопасности.

Фокус уже писал, что Дональд Трамп хотел отменить встречу с Зеленским, но в процесс вмешался президент Франции Эммануэль Макрон.