США и полезные ископаемые: будут еще две дополнительные сделки, в ОП раскрыли детали

Советник главы ОП Михаил Подоляк утверждает, что одобренное украинской и американской сторонами рамочное соглашение о добыче полезных ископаемых будет расширено на следующих этапах.

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Соглашение с США о добыче полезных ископаемых будет содержать еще два дополнительных: инвестиционно-экономическое, которым будет определено, какие именно средства пойдут в фонд восстановления, и соглашение о гарантиях безопасности. Об этом сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

Михаил Подоляк о дополнительных соглашениях с США. На видео с 2:45.

Чиновник отметил, что украинская и американская стороны согласовали рамочное соглашение о полезных ископаемых. В нем, по его словам, четко зафиксировано, что Украина хочет вместе с партнерами получать доходы от разработки месторождений, а также иметь надежные гарантии безопасности, которые впоследствии будут расширены. Советник председателя ОП утверждает, что после рамочного будет подписано еще 2 дополнительных соглашения

"Будет дополнительное соглашение, которое четко прописывает экономико-инвестиционные и финансовые взаимные обязательства, сколько, кто и как вкладывает и какие это будут инвестиции, и как будет распределяться прибыль. И есть второй компонент, для Украины он наиболее важен — это компонент о так называемых гарантиях безопасности", — сказал Подоляк.

Он пояснил, что в качестве гарантии безопасности Киев хочет видеть поставки оружия, потому что те поступления, которые есть сейчас, были согласованы еще при каденции предыдущего президента США Джо Байдена, и срок их действия заканчивается.

Соглашение с США: каких гарантий безопасности требует Украина

По словам Михаила Подоляка, украинская сторона будет настаивать на включении в соглашение реальных гарантий безопасности:

передача Украине от 15 до 25 систем противоракетной обороны с боеприпасами;

ракетные базы с соответствующим количеством ракет и предоставление разведывательных данных о целях на территории РФ;

переоснащение и увеличение количества украинской армии, внедрение новейших систем управления, слаживания и т.д;

налаживание милитарных производств, поставки оружия, пока украинская промышленность не выйдет на определенные объемы производства вооружения;

миротворческие контингенты, которые могут быть размещены или по линии фронта, или на инфраструктурных объектах.

Соглашение с США об ископаемых: детали

Президент США Дональд Трамп 24 февраля заявлял, что США получат от Украины "десятки миллионов долларов" после подписания соглашения о добыче редкоземельных металлов, и украинской экономике партнерство со Штатами также принесет "рост".

26 февраля Трамп заявлял, что США пока не планируют предоставлять Украине военную помощь в рамках мирного соглашения, а гарантии безопасности должны быть ответственностью стран Европы.

Кабинет министров Украины 26 февраля одобрил соглашение с США о разработке полезных ископаемых. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что из документа изъяли пункты "долги" Украины и несправедливые инвестиционные условия, по которым за каждый доллар новой помощи Украина должна была отдать два.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий 27 февраля также подтвердил, что пункт о "долгах" убрали из соглашения об ископаемых с США и подчеркнул, что документ является рамочным, то есть лишь первым шагом в процессе.

Журналисты The Economist со ссылкой на источники в правительстве писали, что президент Украины Владимир Зеленский не подпишет соглашение с США, если в нем не будут прописаны надежные гарантии безопасности.

Зеленский 28 февраля встретится с Трампом в Вашингтоне, а церемония подписания Двустороннего соглашения об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления запланирована на вечер по киевскому времени.

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