Президент Владимир Зеленский прилетел в США ради встречи с президентом Дональдом Трампом. Ожидается, что на ней будет подписано двустороннее соглашение о полезных ископаемых. Какие условия в документе, выгоден ли он Украине и зачем нужен Трампу, выяснял Фокус .

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Украина готовится финализировать и подписать с США текст рамочного соглашения по развитию месторождений полезных ископаемых и инфраструктурных проектов на территории страны. Еще недавно президент США Дональд Трамп озвучивал сумму ожидаемой выгоды от доступа к украинским месторождениям на уровне 500 млрд. долл. и что соглашение об ископаемых нужно, чтобы вернуть расходы США, связанные с помощью Украине во времена Байдена. На пресс-конференции 23 февраля Владимир Зеленский отметил, что в тексте соглашения о полезных ископаемых речь идет не о 500 млрд долл., а о меньшей сумме, и снижение суммы уже есть "консенсус". Между тем, президент США Дональд Трамп заявил, что просит у Украины не только редкоземельные металлы, но и "нефть, и все, что сможем получить". По его словам, США должны "вернуть свои деньги", и что помощь США в поддержке Украины стоила американским налогоплательщикам 350 млрд. долларов. Будет ли Украина гасить долги перед США, о которых говорит Трамп, и какой экономический и политический смысл в соглашении о минералах, исследовал Фокус.

Соглашение о полезных ископаемых: что в нем вообще написано

Представитель министерства Георгий Тихий вчера сообщил, что сейчас упоминаний о долгах в тексте соглашения об ископаемых нет. "Для нас очень важно, что в тексте нет упоминаний о долге Украины. Ни о 500 миллиардах, ни о других каких-то долгах", — сообщил Тихий. И добавил: из текста также удалось убрать пункт о возмещении будущей помощи США в соотношении 2 доллара за 1. А еще отметил, что соглашение о полезных ископаемых имеет рамочный характер, то есть речь идет о первом шаге и начале процесса.

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Текст соглашения об ископаемых недавно опубликовало издание "Европейская правда". В нем говорится о намерении создать Инвестиционный фонд восстановления, в котором будет закреплено партнерство Украины и США через совместную собственность. Однако конкретные детали сотрудничества стран в сфере добычи недр планируют указать в другом соглашении, которое еще должна ратифицировать Верховная Рада. Пока в тексте говорится, что новый Фонд будет собирать и реинвестировать доходы, которые будут вносить в него, получать прибыль от монетизации всех природно-ресурсных активов, которые есть в государственной собственности Украины.

Владимир Зеленский объяснил, что соглашение о полезных ископаемых должно содержать определенные гарантии безопасности для Украины, но в рамочном соглашении таких гарантий нет Фото: скриншот

Правительство Украины будет вносить в Фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех природно-ресурсных активов, находящихся в государственной собственности, определенных как месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и тому подобное. Но среди источников поступлений не будет тех, которые сейчас входят в общие доходы бюджета Украины. То есть фактически государственные компании, как Нафтогаз, Укрнафта, Укргаздобыча и другие не будут делиться доходами с новым Фондом, созданным Украиной с США. В тексте соглашения также указывается о том, что взносы, сделанные в Фонд, по меньшей мере раз в год будут реинвестироваться в Украину с целью содействия безопасности, защиты и процветания страны. Однако детального описания, как именно это будет происходить, нет. Вероятно, расшифровка будет в следующем соглашении.

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По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате подписания соглашения с США Украина получит двойную выгоду: привлечет американские инвестиции и технологии в восстановление, а также накопит ресурсы для реализации стратегических проектов ради обеспечения благосостояния каждого украинца.

Экономика или политика: чего больше в соглашении о полезных ископаемых

Директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев считает, что экономический смысл в соглашении с Трампом о полезных ископаемых есть. "Эта сделка — она о деньгах. И президент Трамп — это про деньги. А потому соглашение об ископаемых — это о выгоде и это о взаимной выгоде. У меня нет каких-то возражений относительно соглашения, ведь понятно, что Украине нужны инвестиции в добычу, и фактически мы получаем в результате подписания соглашения возможность развивать свою добывающую отрасль. США это также выгодно, ведь они получают монопольное право развивать здесь бизнес в области добычи минералов, у них будет приоритетное право", — пояснил эксперт в комментарии Фокусу.

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По его мнению, если инвестиции из США появятся, то в Украине будут созданы новые рабочие места, будут разработаны новые месторождения минералов, и есть перспектива как добычи, так и переработки полезных ископаемых, реинвестирования средств и мощного развития важной для Украины отрасли.

Эксперты считают, что целью Трампа была фиксация в соглашении долга Украины перед США за предоставленную ранее военную и финансовую помощь Фото: Коллаж: Фокус

Но не все эксперты соглашаются с экономическими перспективами соглашения с США о полезных ископаемых. О том, что не следует рассчитывать на сумасшедший приток инвестиций от американских компаний, говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его мнению, главное сейчас для власти Украины — не приглашение американских компаний добывать в Украине титан или литий, а наладить отношения с администрацией Дональда Трампа и попытаться возобновить помощь Украине, заинтересовать Трампа возобновить помощь, и именно для этого нужно соглашение о минералах.

Цель соглашения об ископаемых — попытка наладить отношения с США, говорит Владимир Омельченко

"Для Трампа главная задача — это не редкоземельные металлы или ископаемые. Это такая очень длинная история, потому что вы знаете, что пока это надо разведать, доразведать, потом подготовить месторождения к эксплуатации, начать эксплуатацию, ну это так добрых 15-20 лет. Главная задача — зафиксировать так "мифический долг", о котором заявлял господин Трамп, но мы видим, что он в тексте соглашения не зафиксирован. Для нас это соглашение нейтрально. Но весь вопрос в Трампе — зачем ему соглашение, где нет зафиксированной цифры якобы долгов Украины, о которых он ранее много раз говорил?" — комментирует Владимир Омельченко. И добавляет: на самом деле хорошим результатом такого соглашения об ископаемых было бы отсутствие каких-либо реальных результатов.

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"Будем надеяться, что это будет новый такой "Будапештский меморандум" — ни о чем. Возможно, что-то будет подписано, чтобы просто были налажены деловые связи, такие более продуктивные с Трампом, чтобы можно было дальше вести переговоры о поставках оружия и так далее, о помощи Украине. Думаю, это основная задача — создать позитивную почву для взаимодействия с США", — говорит эксперт. И призывает не рассчитывать на какие-то мифические американские инвестиции.

Гарантии безопасности: готовы ли США что-то гарантировать Украине и поможет ли соглашение о минералах

Политолог Владимир Фесенко уверен: соглашение о полезных ископаемых имеет политическую подоплеку. "Я думаю, что политики здесь больше пока что, чем экономики. Экономика появится на следующем шаге. Пока это рамочное соглашение, но поскольку эта тема стала темой конфликтной, темой напряжения в двусторонних отношениях Украины и США. Трамп хотел бы, чтобы мы признали ту помощь, которую мы получили безвозмездно, безвозвратную помощь, как долг. Это было для нас неприемлемо. И поэтому пришлось бороться вот именно против этого негативного сценария. На данном этапе удалось нейтрализовать эти риски. И политика здесь была важнее, чем экономика. Потому что был риск огромного негативного прецедента, который связан с тем, что мы безвозмездную помощь могли признать, как долг. Соответственно, потом нам такие же претензии могли предъявить и некоторые другие наши партнеры, которые не совсем партнеры. И мы знаем такие страны", — отметил Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом.

Гарантий безопасности, о которых постоянно говорит власть, не будет, пояснил Владимир Фесенко Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

По его мнению, также существовал огромный риск негативного прецедента, связанного с будущими мирными переговорами. "Если бы мы согласились на ультиматум США, то завтра был бы такой же, возможно, еще хуже ультиматум по мирным переговорам", — считает эксперт. Он пояснил: первоначальная идея была в привлечении американского бизнеса, чтобы у США был стимул защищать Украину, то есть интерес безопасности Украины был главным во всей эпопее с полезными ископаемыми и соглашением об их добыче компаниями из США. Но, к сожалению, США отказались в соглашении указывать на какие-то гарантии безопасности. В конце концов в документе, опубликованном в СМИ, оставили одну фразу: "Правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".

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Но это не является гарантиями безопасности, которые нужны Украине, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

"Гарантия должна быть в следующих соглашениях, а это вообще не гарантия, безусловно, это никакая не гарантия, это просто слова, которые ничего не стоят. А чтобы это была гарантия, нужно отдельное соглашение, и это соглашение должно быть ратифицировано Конгрессом Соединенных Штатов и подписано президентом США, тогда это будет гарантия. То есть это такая гарантия, как, например, между США и Израилем, США и Южной Кореей, США и Японией. То есть фактически Украине нужен двусторонний договор безопасности между США и Украиной, который будет выходить за пределы этого инвестиционного документа соглашения", — говорит Владимир Омельченко.

Гарантия безопасности — это мощная армия и производство вооружений, считают эксперты Фото: Getty Images

О том, что вряд ли стоит ожидать от США четких гарантий безопасности, говорит политолог Владимир Фесенко. "Эта фраза в соглашении об ископаемых означает, что мы будем и дальше вести переговоры о безопасности при подписании будущих соглашений. Возможно, будет речь о том, чтобы было подписано отдельное соглашение или отдельный договор о гарантиях безопасности. Но удастся ли договориться? Я пока большой скептик. Надо понять одну простую вещь. Это же сейчас не только об этом соглашении и о каких-то экономических интересах. Мы видим, что принципиально меняется внешняя политика США при Трампе. Никакой безвозмездной помощи уже не будет. НАТО тоже не будет. И Трамп еще хочет, чтобы мы компенсировали то, что получили ранее бесплатно", — отметил в комментарии Фокусу политолог.

Дональд Трамп не планирует предоставлять Украине никаких гарантий безопасности Фото: RT

По его убеждению, ни со стороны США, ни со стороны любой другой страны гарантий безопасности Украина не получит. "Ни ядерного зонтика, как в рамках НАТО для Европы, ни готовности воевать за нас не будет. Причина проста — речь идет о войне с Россией, а это риск ядерной войны. Мой прогноз: таких гарантий безопасности не будет", — считает Владимир Фесенко. Он отметил, что главная гарантия безопасности для Украины — это сохранить мощную армию, а также иметь вооружение, которое бы сдерживало российскую агрессию. "То есть одна наша гарантия — это армия и вооружение, а другая — партнерские отношения со странами, развитие, укрепление оборонных связей, связей в сфере безопасности с рядом наших партнеров, кто будет готов сотрудничать с нами", — пояснил эксперт.

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А президент США Дональд Трамп тем временем заявил, что Путин сдержит свое слово относительно потенциального соглашения о прекращении войны в Украине и физическое участие США в обеспечении безопасности Украины не понадобится.

"Когда мы заключим соглашение, соглашение будет выполняться", — заявил вчера Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером в Вашингтоне. И говоря о военном участии США в обеспечении безопасности Украины, Трамп сказал: "Я не думаю, что мы будем нужны". То есть, как и объясняли эксперты Фокуса, это означает твердое убеждение Трампа, что ни в соглашении о минералах, ни вне этого соглашения гарантировать безопасность Украины США не планируют.