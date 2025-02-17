Украина готовится к соглашению с США о передаче прав на недра, в том числе месторождений редких и редкоземельных металлов. Пока соглашение не подписано, но вероятность его подписания высока. Какие полезные ископаемые интересуют Дональда Трампа и американские корпорации и зачем эти договоренности Украине, исследовал Фокус.

Related video

Источники NBC News недавно сообщили, что администрация Трампа предложила Украине предоставить США права на 50% редкоземельных металлов и дала понять, что готова разместить там американские войска для их охраны, если будет достигнута договоренность с Россией о прекращении войны. Редкоземельные ресурсы Украины были предметом встречи министра финансов США Скотта Бессента и президента Владимира Зеленского на прошлой неделе в Киеве. Но Владимир Зеленский не подписал соглашение с США. На пресс-конференции конференции по безопасности в Мюнхене президент заявил, что Украина не отказывается от соглашения о недрах с США, но документ еще не готов к подписанию. В интервью NBC News президент Владимир Зеленский сказал, что соглашение с США о редкоземельных полезных ископаемых должно содержать гарантии безопасности для Украины. По его словам, если Украина не получит гарантии безопасности от США, то экономическое соглашение не будет работать. Кроме того, он отметил, что в Украине посмотрели, какие редкоземельные элементы США импортируют для своей промышленности. "Когда мы брали титан – это один из примеров, титан – мы сказали, что у нас есть титан в Украине, и это точная информация. И его хватит для промышленности на 40 лет", – сообщил Владимир Зеленский.

Чем богаты: какие редкие и редкоземельные металлы есть в недрах Украины

Известная как житница Европы, Украина также может похвастать огромными минеральными ресурсами, пишет издание Reuters. Некоторые из таких ресурсов необходимы для таких отраслей, как оборона, производство высокотехнологичных приборов, аэрокосмическая промышленность и экологическая энергетика. В материале издания говорится, что в Украине есть редкоземельные элементы, такие как лантан и церий, которые используются в телевизорах и осветительных приборах; неодим, который используется в ветряных турбинах и аккумуляторах электромобилей; эрбий и иттрий, применение которых варьируется от ядерной энергии до лазеров.

Некоторые металлы и элементы критически важны для производства электрокаров Фото: УНІАН

"Профинансированное ЕС исследование также свидетельствует о наличии в Украине запасов скандия. По данным Всемирного экономического форума, Украина также является ключевым потенциальным поставщиком лития, бериллия, марганца, галлия, циркония, графита, апатита, флюорита и никеля", — говорится в материале. Также, отмечают журналисты Reuters, Государственная геологическая служба заявила, что Украина имеет одни из крупнейших подтвержденных запасов лития в Европе, который оценивается в 500 тысяч метрических тонн, жизненно необходимого для аккумуляторов, керамики и стекла. Запасы титана в основном расположены в северо-западной и центральной части Украины, а лития — в центре, на востоке и юго-востоке. Украинские запасы графита, основного компонента аккумуляторов электромобилей и ядерных реакторов, составляют 20% мировых ресурсов.

Какие полезные ископаемые интересны США и где используются

Геологическая служба США регулярно публикует перечень из 50 минеральных ресурсов, критически необходимых американской промышленности. Кроме редкоземельных металлов, там есть также такие важные для различных видов промышленности элементы как титан, алюминий, графит, магний, цинк, олово, литий, марганец. Эти полезные минералы также есть в Украине.

Важно

"Хорошо, что отказались": экономист о том, почему Зеленский не подписал соглашение с США по металлам

Что касается редкоземельных металлов, то интересными для американских инвесторов могут стать различные элементы, которые используются в аэрокосмической отрасли, в медицине, оптике, производстве электромобилей, для функционирования нефтедобычи и для ВПК.

5 редкоземельных металлов, которые могут быть интересны США, и сфера применения

Неодим сплавляют с железом и бором для получения мощных постоянных магнитов. Они все чаще используются в портативном электронном оборудовании, в частности в громкоговорителях и компьютерных жестких дисках. Высокая эффективность делает их полезными в гибридных автомобилях и ветровых турбинах. Лантан является добавкой в производстве стекла с высоким показателем преломления, которое используется в объективах телескопов и камер. Лантан также играет роль в переработке сырой нефти в качестве катализатора крекинга нефти. Церий используется в нефтепереработке, а также в каталитических нейтрализаторах транспортных средств для уменьшения вредных выбросов. Оксид церия — полировочная смесь для стекла. Иттрий используются в телевизионных и компьютерных экранах и других устройствах отображения. Наряду с тербием и европием, он известен как люминофор, излучающий свет определенных цветов при облучении частицами электромагнитного излучения. Скандий используется для сплавов, керамики и топливных элементов. Металл включен в алюминиево-скандиевые сплавы, которые используются в самолетах-истребителях, велосипедных рамах. Его добавляют в ртутные лампы для создания высокоэффективного источника света, похожего на солнечный. Радиоактивный изотоп скандий-46 используется как индикатор при переработке нефти для мониторинга движения различных фракций.

В США могут быть заинтересованы как в редкоземельных металлах, имеющихся в украинских недрах, так и в месторождениях титана, магния, марганцевых руд Фото: УНИАН

По мнению экономиста, аналитика Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексея Куща, если взглянуть на карту полезных ископаемых, запасы которых имеет Украина, то США прежде всего интересует уран. "Америка развивает свою атомную энергетику, а запасы урана сейчас вышли на плато. В мире где-то 60-70% месторождений урана сконцентрировано в Центральной Азии, это Казахстан и Кыргызстан, еще значительная часть в России. В США достаточно ограниченные запасы урана, поэтому они заинтересованы в украинских месторождениях урана", — рассказал Фокусу эксперт.

Украина имеет значительные запасы марганцевых руд, которые крайне важны для производства ферросплавов

Также, продолжает Алексей Кущ, США заинтересованы в украинских залежах титана, который является стратегическим сырьем для космической и авиационной отраслей экономики, а также для военно-промышленного по комплекса. Кроме того, в поле зрения США и графит, запасы которого имеет Украина и который активно используется при производстве автомобилей и электрических батарей.

Запасы лития на Полоховском месторождении в Кировоградской области превышают 760 тыс. тонн эквивалента карбоната лития Фото: pexels.com

Еще один важный элемент — это германий, который активно используется в оптике. Что же касается такого минерала, как литий, то, по мнению Алексея Куща, украинские месторождения лития они не совсем интересны иностранным инвесторам, потому что они значительно уступают по насыщенности и доступности, например, месторождениям в Латинской Америке.

Важно

Недра Украины — за бутылку виски? Как не проиграть в "редкоземельной" сделке с Трампом

"Для того, чтобы украинский литий добывался активно, необходимо, чтобы цена на литий выросла на мировых рынках, как минимум, в 10 раз. Поэтому украинский литий интересен только как элемент кластерной модели развития. Литий как сырье неинтересен для добычи в Украине. А если он станет цепочкой, например, в производстве литиевых аккумуляторов и электромобилей, то в рамках этих цепочек добыча приобретет высокую целесообразность", — отметил Алексей Кущ в комментарии Фокусу.

Украина занимает первое место в Европе по запасам с земной коре урана и его ресурсов. Всего насчитывается 17 месторождений, большинство из которых сосредоточены в Кировоградской области

Что касается других минеральных элементов, то, говорит Алексей Кущ, США вполне могут быть заинтересованы в марганцевых рудах, огромные залежи которых имеет Украина. По данным Государственной службы геологии и недр Украины, по состоянию на 2021 год по объему общих запасов марганцевых руд Украина занимает в мире второе место после ЮАР, а по подтвержденным запасам — первое. "Марганцевые руды — их капитализация на мировом рынке не такая уж и значительная. Но значение этих руд огромное в технологическом контексте, потому что это элемент, который критически необходим при производстве ферросплавов", — объяснил эксперт.

Отдать недра: что говорят эксперты о будущем соглашения с США по редкоземельным металлам

Экономист и экс-член совета НБУ Виталий Шапран отметил: мир меняется, и в новом мире, литий, титан, ниобий приобретают значения, а эра космоса, электрокаров, новой электроники деформирует спрос на традиционные металлы. Второй фактор — это большая затянувшаяся война, которая стоит США, ЕС и Украине очень дорого."Новая администрация в США совсем не против ее продолжать, но хочет придать ей коммерческий характер. Думаю, при таких условиях Украина будет себя чувствовать более уверенно", — говорит эксперт.

Добыча полезных ископаемых в Украине — чрезвычайно коррумпированный сегмент, говорят специалисты, которые надеются на приход иностранцев и наведение порядка в этой сфере Фото: insgeo

Однако прежде всего сейчас большинство экспертов волнует не сам вопрос предоставления доступа для американских корпораций к украинским недрам, а каким образом будет составлено соглашение и будет ли оно включать определенные цифры о запасах, ведь тщательной геологической разведки недр Украина уже давно не проводила, а значит по многим месторождениям пока ориентируются фактически на данные, полученные во времена СССР, часто — в 60-80-х годах. Во власти уже заявили о необходимости проведения так называемого аудита недр. Между тем, эксперты говорят, что речь идет о дополнительной геологической разведке. "Геологическая разведка в Украине велась еще со времен СССР, все процессы там документировались. Я допускаю, что можно усилить геологическую разведку, чтобы найти что-то новое на тех территориях, которые не очень тщательно обследовали, но это не аудит, а процесс до-разведки полезных ископаемых", — отмечает Виталий Шапран.

Эксперты: до подписания соглашения с США по редкоземельным металлам никакого аудита месторождений проведено не будет

По мнению Алексея Куща, набор элементов, которые мы имеем в запасах минералов, известен, но мы не знаем точных промышленных оценок этих запасов. "Украина достаточно тщательно исследована геологами. И геологическая карта Украины уже давно сформирована. Но здесь ключевое место занимает оценка именно промышленных запасов. Конечно, государство должно самостоятельно провести изучение запасов, провести паспортизацию месторождений, сделать оценку, потому что чем лучше мы будем знать, сколько у нас каких запасов есть, тем более справедливо цену мы сможем получить за эти запасы и соответственно доходы в бюджет", — отметил эксперт.

Виталий Шапран тоже говорит, что Украине стоит иметь собственную экспертизу месторождений. "До-разведка старых месторождений, разведка новых должны происходить постоянно. Как правило, это не очень дорогое дело. Тем более, что начать можно с 1-2 месторождений в режиме пилотных проектов. Также нужно учитывать, что при передаче месторождений иностранному инвестору его представители захотят проводить собственную экспертизу, поэтому государственное вмешательство в геологическую разведку на уже открытых залежах должно носить больше контролирующий характер", — отметил в комментарии Фокусу Виталий Шапран.

В Украине — огромные залежи важных минералов, но очень много месторождений — на временно оккупированной территории, отмечают эксперты Фото: dei.gov.ua

Вероятнее всего, отмечают специалисты, что до подписания соглашения с США по месторождениям никакого аудита месторождений проведено не будет. Ведь, во-первых, детальная разведка требует времени (около 2-3 лет), во-вторых — нескольких миллиардов гривен, которых у Украины на эти цели пока нет. "Я думаю, что аудит недр не проведут, сейчас система на такое не способна. О разведывательных работах нечего и говорить, разве что по отдельным точкам, отдельным местам, где может быть заинтересованность, и то преимущественно частного характера", — отметил финансовый аналитик Иван Угляница.

Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин объясняет: сейчас есть более насущные потребности, связанные с защитой государства, поэтому никакой разведки недр Украина, пока продолжаются боевые действия, делать не будет. Однако после завершения активной фазы войны можно будет быстрее заниматься разведкой, а также привлекать иностранный капитал для анализа и мониторинга месторождений. "Сейчас я вижу это больше, как совместные государственно-частные проекты с иностранными инвестициями, ведь Украина тоже должна зарабатывать на добыче ископаемых. То есть государство передает в фонд такой компании лицензию, права на разработку, а финансовую часть покрывают американцы или европейские партнеры. Прибыль может быть распределена в соответствии с долей. Так и Украина будет зарабатывать, и партнеры будут зарабатывать, и территория будет защищена от посягательств, ведь на ней работают иностранцы", — объяснил Андрей Шевчишин.

Инвесторам интересны украинские недра, однако вопрос пока не только в деньгах, но и в безопасности — будет ли гарантировать приход инвесторов, что Украину не будет обстреливать Россия? Фото: Pexels

Интересно, что сейчас данные о запасах в Украине различных минералов засекречены, а на прошлой неделе Европейская Бизнес Ассоциация даже обратилась к правительству с просьбой способствовать снятию соответствующих грифов. "Установленные законодательством ограничения препятствуют заключению международных соглашений в сфере недропользования и затрудняют сотрудничество со стратегическими партнерами. Сохранение грифа "секретно" относительно балансовых запасов и ресурсов может сдерживать их разработку и снижать интерес инвесторов. Особенно это критично в условиях, когда Украине не хватает необходимого капитала и современных технологий", — сообщили в ЕБА.

Создать больше, чем отвал: как эксперты оценивают перспективы иностранных инвестиций в месторождения в Украине

Еще один вопрос, который поднимают эксперты, — это создание в Украине условий не просто для добычи важного для США сырья, но и перерабатывающих предприятий, то есть создание кластерной модели и отход от сырьевой.

Инвестиционные проекты на месторождениях должны быть шире добычи, ведь нужно также в таких проектах учитывать дополнительные рабочие места и степень переработки добытых минералов

"Мы должны артикулировать необходимость создания в Украине кластерной экономики. Пользование природными ресурсами должно происходить исключительно на кластерном принципе, то есть если добыча природного ресурса, то как минимум, несколько производственных переделов должно быть в Украине. То есть производство полуфабрикатов, а затем готовой продукции, передел производственный, то есть повышение этих переделов хотя бы на две ступеньки в течение каждых трех-четырех лет. Но к сожалению, пока такой артикуляции вот именно кластерного использования природных ресурсов у нас нет", — отметил Алексей Кущ.

Важно

Китай остался единственным государством, которое поставляет РФ металлы для производства оружия, — "Схемы"

Такого же мнения Андрей Шевчишин, который считает, что инвестиционные проекты на месторождениях должны быть шире добычи, ведь нужно также в таких проектах учитывать дополнительные рабочие места и степень переработки добытых минералов. "Нужно делать Украину не только добывающей базой, но необходимо строить линии переработки, желательно до конечного продукта. За это нужно бороться", — говорит эксперт.

Настоящий экономический эффект будет иметь не просто разработка новых месторождений, но и строительство перерабатывающих предприятий добытого сырья, говорят специалисты Фото: Facebook / НБУ

Относительно выгоды, которую может получить Украина от сотрудничества с США по металлам и другим элементам, эксперты чаще всего говорят о двух направлениях — это инвестиции (в новые производственные площадки и в инфраструктуру) и безопасность. Причем на данном этапе, когда нет доступной информации о возможных объемах иностранных инвестиций, об объемах запасов различных минералов на месторождениях и оценку возможной промышленной добычи ископаемых, все же, когда говорят о привлечении США к разработке месторождений, то речь больше о политическом аспекте безопасности.

"Я вижу вообще эту тему с металлами, определенными элементами чисто хайповой, политической. Хорошо, если она поможет решить, или облегчить какие-то проблемы безопасности Украины, но не вижу особо математики для Украины в этих вещах для инвесторов с учетом всех проблем. Плюс нет такой потребности в этих элементах, которая не удовлетворяется сейчас. А будущий спрос преувеличен", — резюмировал Иван Угляница.

Важно