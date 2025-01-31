Китай остался единственным государством, которое поставляет РФ металлы для производства оружия, — "Схемы"

Редкие металлы, которые поставляет Пекин в Россию, используют в частности для изготовления ядерного оружия. Пекин отрицает поставки этих компонентов россиянам.

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После того, как Европейский Союз и США в 2022 году ввели санкции, Китай остался единственным поставщиком редких металлов в Россию, которые используют для производства оружия. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы".

"Китай стал для России единственным источником галлия и германия, а также — одним из лидеров в поставках стибия, химических элементов, необходимых для производства оружия, в частности ядерного", — говорится в материале.

Импортируют эти металлы в Россию государственные и частные компании, которые так или иначе связаны с российским военно-промышленным комплексом, покупая их у китайских фирм с государственным капиталом.

Расследование журналистов базируется на утечке данных из таможенных баз России.

Согласно полученной информации, в 2023 году Китай стал монополистом в поставках в Россию галлия и германия. В то же время стибий Москве поставляет не только Китай, но и Объединенные Арабские Эмираты. Эти государства не присоединились к санкционной коалиции.

Поставки галлия, германия и стибия Фото: Схемы

Отметим, что стибий — один из важнейших химических элементов в производстве оружия. В изготовлении ядерного оружия применяют также галлий. Его используют для улучшения сплавов оболочек плутониевых атомных бомб и для стабилизации самого плутония. Кроме ядерного оружия, галлий также применяют в военных приборах ночного видения.

Авторам расследования удалось идентифицировать около 20 китайских компаний, которые поставляли в Россию эти металлы. Треть из них частично принадлежат государству. К примеру, китайская "Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry", которая является одним из ключевых экспортеров германия в РФ, частично принадлежит члену компартии Китая. Другие акции — компаниям с государственным капиталом.

Продукцию этой компании получают, в частности, заводы, производящие оптические системы для военной техники.

Еще одним поставщиком в Россию галлия, германия и стибия является китайская компания "Vital Technology Group", продукцию которой покупает российская "Ферротек Норд", принадлежащая японскому Ferrotec Holding. Российская компания сотрудничает с компанией "Ангстрем", поставляющей микросхемы для российского Министерства обороны.

Галлий, поставляемый из Китая, также используется в производстве ядерных снарядов. Он нужен для стабилизации плутониевых бомб.

Официально в Китае отрицают факты поставки России компонентов, необходимых для военной промышленности. Однако журналисты установили связи между китайскими государственными компаниями и предприятиями, работающими на армию России.

Напомним, 28 января издание Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что Китай и Индия "отвернулись" от России из-за того, что санкции США ударили по торговле нефтью.

19 января стало известно, что в Китае обнаружили новое крупное месторождение редкоземельных металлов.