Китай залишився єдиною державою, яка постачає РФ метали для виробництва зброї, — "Схеми"

Рідкісні метали, які постачає Пекін в Росію, використовують зокрема для виготовлення ядерної зброї. Пекін заперечує постачання цих компонентів росіянам.

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Після того, як Європейський Союз та США у 2022 році запровадили санкції, Китай залишився єдиним постачальником рідкісних металів до Росії, які використовують для виробництва зброї. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми".

"Китай став для Росії єдиним джерелом галію та германію, а також — одним з лідерів у постачанні стибію, хімічних елементів, необхідних для виробництва зброї, зокрема ядерної", — йдеться у матеріалі.

Імпортують ці метали в Росію державні та приватні компанії, які так чи інакше повʼязані з російським військово-промисловим комплексом, купуючи їх у китайських фірм з державним капіталом.

Розслідування журналістів базується на витоку даних з митних баз Росії.

Відповідно до отриманої інформації, у 2023 році Китай став монополістом у поставках до Росії галію та германію. Водночас стибій Москві постачає не лише Китай, а й Обʼєднані Арабській Емірати. Ці держави не долучилися до санкційної коаліції.

Поставки галію, германію та стибію Фото: Схеми

Зазначимо, що стибій — один із найважливіших хімічних елементів у виробництві зброї. У виготовленні ядерної зброї застосовують також галій. Його використовують для покращення сплавів оболонок плутонієвих атомних бомб та для стабілізації самого плутонію. Окрім ядерної зброї, галій також застосовують у військових приладах нічного бачення.

Авторам розслідування вдалося ідентифікувати біля 20 китайських компаній, які постачали до Росії ці метали. Третина з них частково належать державі. До прикладу, китайська "Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry", яка є одним із ключових експортерів германію до РФ, частково належить члену компартії Китаю. Інші акції — компаніям з державним капіталом.

Продукцію цієї компанії отримують, зокрема, заводи, що виробляють оптичні системи для військової техніки.

Ще одним постачальником до Росії галію, германію та стибію є китайська компанія "Vital Technology Group", продукцію якої купує російська "Ферротек Норд", яка належить японському Ferrotec Holding. Російська компанія співпрацює з компанією "Ангстрем", що постачає мікросхеми для російського Міністерства оборони.

Галій, що постачається з Китаю, також використовується у виробництві ядерних снарядів. Він потрібен для стабілізації плутонієвих бомб.

Офіційно у Китаї заперечують факти постачання Росії компонентів, необхідних для військової промисловості. Проте журналісти встановили зв’язки між китайськими державними компаніями та підприємствами, що працюють на армію Росії.

Нагадаємо, 28 січня видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Китай та Індія "відвернулися" від Росії через те, що санкції США вдарили по торгівлі нафтою.

19 січня стало відомо, що у Китаї виявили нове велике родовище рідкоземельних металів.