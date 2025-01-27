Китай не зможе виявити: гіперзвукові літаки США літатимуть без GPS

SiPhOG забезпечує безперебійну навігацію, даючи змогу підтримувати керований політ навіть у випадках, коли перешкоди GPS порушують роботу інших систем.

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Компанія Anello Photonics отримала від ВМС США контракт на розробку передової навігаційної системи, яка допоможе гіперзвуковій авіації працювати навіть в умовах відсутності сигналу GPS. Про це пише Interesting Engineering.

Розроблена компанією технологія оптичного гіроскопа Silicon Photonics (SiPhOG) обіцяє забезпечити точне наведення навіть у випадках, коли сигнали глобальної системи позиціонування (GPS) недоступні або скомпрометовані.

Традиційні навігаційні системи часто значною мірою покладаються на GPS. Однак у спірних умовах, де працюють гіперзвукові літальні апарати, сигнали GPS можуть бути легко порушені або придушені противниками.

Технологія використовує принципи інтерферометрії для точного вимірювання обертання та орієнтації транспортного засобу. У SiPhOG лазерне світло проходить через мікроскопічний хвилевід, витравлений на кремнієвому чипі. Цей чіп також містить інтегровані оптичні компоненти, які маніпулюють світлом, створюючи інтерференційні візерунки. Аналізуючи ці візерунки, SiPhOG може визначати точні рухи транспортного засобу з винятковою точністю.

Відповідно до останнього контракту компанія зосередиться на демонстрації можливостей SiPhOG і сенсорного синтезатора протягом шести місяців.

У разі успіху проєкт перейде на етап II, який включатиме розробку прототипу навігаційної системи і ретельні випробування в умовах імітованого гіперзвукового польоту.

Метою етапу III є інтеграція прототипу в репрезентативний гіперзвуковий літальний апарат для демонстрації та оцінки під час навчань з відпрацювання передових військово-морських технологій (ANTX).

На тлі зростаючої геополітичної напруженості та використання нових військових технологій зросла потреба в гіперзвукових транспортних засобах без GPS. Ця остання нагорода ВМС США відображає ту саму ширшу тенденцію.

Примітно, що щодо цього було проведено кілька досліджень. Нещодавно в Національних лабораторіях Сандія у США було розроблено "матір усіх датчиків руху", яка спрямована на забезпечення навігації без GPS для транспортних засобів ППО.

Раніше ми писали, що в США авіація провалила другі тести гіперзвукової ракети. Двигун ракети не запустився після скидання з літака.