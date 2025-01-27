Китай не сможет обнаружить: гиперзвуковые самолеты США будут летать без GPS

SiPhOG обеспечивает бесперебойную навигацию, позволяя поддерживать управляемый полет даже в случаях, когда помехи GPS нарушают работу других систем.

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Компания Anello Photonics получила от ВМС США контракт на разработку передовой навигационной системы, которая поможет гиперзвуковой авиации работать даже в условиях отсутствия сигнала GPS. Об этом пишет Interesting Engineering.

Разработанная компанией технология оптического гироскопа Silicon Photonics (SiPhOG) обещает обеспечить точное наведение даже в случаях, когда сигналы глобальной системы позиционирования (GPS) недоступны или скомпрометированы.

Традиционные навигационные системы часто в значительной степени полагаются на GPS. Однако в спорных условиях, где работают гиперзвуковые летательные аппараты, сигналы GPS могут быть легко нарушены или подавлены противниками.

Технология использует принципы интерферометрии для точного измерения вращения и ориентации транспортного средства. В SiPhOG лазерный свет проходит через микроскопический волновод, вытравленный на кремниевом чипе. Этот чип также содержит интегрированные оптические компоненты, которые манипулируют светом, создавая интерференционные узоры. Анализируя эти узоры, SiPhOG может определять точные движения транспортного средства с исключительной точностью.

В соответствии с последним контрактом компания сосредоточится на демонстрации возможностей SiPhOG и сенсорного синтезатора в течение шести месяцев.

В случае успеха проект перейдет на этап II, который будет включать разработку прототипа навигационной системы и тщательные испытания в условиях имитированного гиперзвукового полета.

Целью этапа III является интеграция прототипа в репрезентативный гиперзвуковой летательный аппарат для демонстрации и оценки во время учений по отработке передовых военно-морских технологий (ANTX).

На фоне растущей геополитической напряженности и использования новых военных технологий возросла потребность в гиперзвуковых транспортных средствах без GPS. Эта последняя награда ВМС США отражает ту же более широкую тенденцию.

Примечательно, что в этом отношении было проведено несколько исследований. Недавно в Национальных лабораториях Сандия в США была разработана "мать всех датчиков движения", которая направлена ​​на обеспечение навигации без GPS для транспортных средств ПВО.

Ранее мы писали, что в США авиация провалила вторые тесты гиперзвуковой ракеты. Двигатель ракеты не запустился после сброса с самолета.