В США провалились вторые тесты гиперзвуковой ракеты (фото)

После первых неудачных тестов в апреле этого года, программа отстает от графика уже на 7 месяцев. В этот раз не запустился двигатель.

В Соединенных Штатах вторые летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW завершились неудачей. Двигатель, после отделения от самолета-носителя В-52Н, так и не заработал. Об этом пишет милитари отдел The Drive.

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Тестовые испытания проводились 28 июля над Тихим океаном возле калифорнийского побережья. Ракета успешно прошла все части запуска, кроме запуска двигателей:

Получение сигнала GPS

Отсоединение от самолета-носителя

Маневры для безопасной работы экипажа

В ходе испытаний планировалось проверить надежность выделения гиперзвукового планируещего боевого блока от пользователя, а также управляемость ракетой в полете. Несмотря на неудачу в Военно-воздушных силах заявляют о том, что они получили полезные данные.

[ + – ] Ракета на борту B-52 Фото: Lockheed Martin

Отмечается, что судьба ракеты AARW находится в подвешенном состоянии, график испытаний отстает на 7 месяцев, а в Минобороны хотят достичь "хотя б некоторой начальной боевой готовности с этим вооружением в начале 2020-х годов.

"Разработка первого в своем роде оружия — сложный бизнес, и именно поэтому мы проводим испытания. Это критически важная возможность для наших ВВС. У нас есть лучшая команда, работающая над тем, чтобы выяснить, что произошло и исправить это, чтобы как можно быстрее передать AARW нашим истребителям ", — сказал бригадный генерал ВВС Хит Коллинз, исполнительный директор программы ВВС по вооружениям.

Гиперзвуковая ракета AGM-183 разрабатывается компанией Lockheed Martin. Скорость ракеты будет достигать от 17 до 20 Махов (около 25 тысяч км/ч). Предназначена для поражения сухопутных целей, кораблей и объектов, которые быстро меняют свое положение.

Напомним, 7 апреля первые испытания гиперзвуковой ракеты завершились неудачей. Ранее сообщалось, что испытания гиперзвуковой ракеты должно было состояться 1 апреля. Но тогда этого не удалось сделать.

Отметим, Дональд Трамп заявлял, что гиперзвуковые ракеты смогут поражать цели с точностью до 35,5 см.