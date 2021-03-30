ВВС США проведут испытания гиперзвуковой ракеты, превышающей скорость звука в 20 раз (фото)

Разработка ракеты ведется с 2019 года, это будут шестые по счету ракетные испытания.

Федеральное гражданское управление США ограничило воздушное пространство в Тихом океане рядом с одним из американских полигонов. Об этом сообщает The Drive.

Ограничения вводятся на период с 30 марта по 1 апреля. По данным издания, вероятнее всего, ВВС США будут проводить испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183 (ARRW). Для этого на полигон Пойнт-Мугу привлекли самолет NASA WB-57F, который создан для наблюдения за океаном, но его переоборудуют для испытаний.

[ + – ] Область перекрытого воздушного пространства Фото: Скриншот

Самолет НАСА можно быстро переоснащать для отслеживания перемещения ракет, самолетов и оценивать ряд важных показателей объектов.

Тестовый запуск ракеты не будет полноценной проверкой всей системы вооружения. Планируется демонстрация способности ускорителя достигать рабочих скоростей. В рамках испытаний ракета будет уничтожена, ее сохранение в целом виде не планируется.

[ + – ] Самолет NASA WB-57F Фото: NASA

Ранее Вооруженные силы сообщали, что тесты гиперзвуковой ракеты могут состояться "в ближайший месяц". Пройти они должны на полигоне Пойнт-Мугу.

Гиперзвуковая ракета AGM-183 разрабатывается компанией Lockheed Martin. Скорость ракеты будет достигать от 17 до 20 Махов (около 25 тысяч км/ч). Предназначена для поражения сухопутных целей, кораблей и объектов, которые быстро меняют свое положение.

Напомним, 15 марта сообщалось о том, что ВВС США проведут испытания нового гиперзвукового оружия. Отметим, Дональд Трамп заявлял, что гиперзвуковые ракеты смогут поражать цели с точностью до 35,5 см.

26 ноября Россия провела испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море. Российская ракета способна достигать скорости в 9 махов (около 11 тысяч км\ч).