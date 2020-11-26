Россия провела испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" в Белом море, – Минобороны РФ (видео)

Ракета поразила морскую цель, находящуюся на расстоянии 450 километров.

Северный флот РФ провел в Белом море испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", которая поразила морскую цель, находящуюся на расстоянии 450 километров.

Об этом сообщает Telegram-канал Раньше всех. Ну почти со ссылкой на Минобороны России.

"Гиперзвуковая ракета "Циркон" в ходе испытательного пуска поразила морскую цель за 450 км, скорость превысила 8 махов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Северный флот РФ закрыл район, где проводились испытания.

"Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил очередную стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" из акватории Белого моря по сложной мишенной позиции, находящейся в акватории Баренцева моря", – говорится в сообщении российского военного ведомства.

Также сообщается, что испытательный пуск обеспечивали действующие в Баренцевом море ракетный крейсер "Маршал Устинов" и фрегат "Адмирал Касатонов".

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Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна развивать скорость около 9 Махов, а ее дальность может превышать 1 тыс. км. "Циркон" может уничтожать как морские, так и наземные цели. Ракета совершает полёт на маршевом участке на высоте 30-40 км, где сопротивление воздуха невелико – такая высота полёта позволяет значительно увеличить дальность и скорость ракеты.

Основной целью "Циркона" являются надводные корабли противника разных классов от фрегатов до авианосцев, а также наземные военные объекты в радиусе поражения. Скоростные характеристики "Циркона" — 9800–11025 км/ч.

По информации Минобороны РФ, "Цирконы" получат крейсер "Адмирал Нахимов", фрегаты типа "Адмирал Горшков", корветы, надводные корабли и атомные субмарины.

Напомним, во вторник, 6 октября, фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" из Белого моря выстрелил гиперзвуковой ракетой "Циркон", которая поразила цель, расположенную за 450 км, в Баренцевом море, достигнув 8 скоростей звука.