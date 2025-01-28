Китай та Індія "відвернулися" від Росії: санкції США вдарили по торгівлі нафтою, — Reuters

Нові санкції США помітно порушили поставки російської нафти в країни Азії. Два найбільших гравці — Індія і Китай — шукають інших постачальників на Близькому Сході та відмовляються від контрактів з РФ, повідомили трейдери.

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Торгівля російською нафтою в Азії зупинилася через те, що в Китаї виник великий розрив у ціні між покупцями і продавцями. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дані трейдерів і судноплавних компаній.

Витрати на фрахт танкерів, яких не торкнулися санкції США, кратно зросли. Ситуація сталася після рішення Вашингтона 10 січня запровадити нові санкції проти ланцюжка поставок російської нафти. Деякі покупці і порти в Китаї та Індії уникали суден, що потрапили під санкції.

Торгівля нафтою з РФ, завантаженою в березні 2024 року в Азії зупинилася. Ціна російської нафти марки ESPO Blend, що експортується з тихоокеанського порту Козьміно, підскочила на 3-5 доларів за барель. Ставки на фрахт для танкера Aframax стали більшими на кілька мільйонів доларів, розповіли трейдери.

До введення американських санкцій стійкий зимовий попит і зміцнення цін на нафту з Ірану призвели до того, що спотові премії на нафту сорту ESPO Blend збільшилися майже на 2 долари США за барель. Це був найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фінансовий директор компанії Bharat Petroleum Corp Ltd з Індії розповів, що його компанія не отримала нових пропозицій на березневі поставки. Як правило, Індія отримує пропозиції про постачання російської нафти в середині кожного місяця.

У 2024 році імпорт Індією сирої нафти з РФ доходив до 36%, а майже п'ята частина обсягу імпорту припадала на Китай.

Індія та Китай шукають інших постачальників нафти

США роз'яснили Індії, що танкери з російською нафтою потрібно розвантажити до 27 лютого відповідно до нових санкцій.

У Китаї підсанкційні танкери стикаються із затримками під час розвантаження нафти. Три з них вивантажили російську нафту ESPO і Sokol з 15 по 17 січня. Танкер Huihai Pacific все ще очікує розвантаження в Тяньцзіні. З 10 січня в Індії вивантажили дев'ять нових танкерів, які потрапили під санкції, кілька з них перевозили нафту марки Urals.

Санкції США і заборона, введена на початку місяця китайською Shandong Port Group, призведуть до того, що нафтопереробні заводи в провінції Шаньдун у найближчій перспективі втратять до 1 мільйона барелів сирої нафти на день.

Незалежні нафтопереробні заводи скорочують обсяги переробки, адже альтернативні поставки обходяться дорожче. Очікується, що до лютого скорочення обсягів переробки становитиме 400 тисяч барелів на добу.

Старший аналітик компанії Kpler Сюй Муюй очікує, що імпорт сирої нафти з російського Далекого Сходу в Китай найближчими тижнями залишиться низьким після падіння до шестимісячного мінімуму в 717 000 барелів на добу минулого тижня.

Що стосується Індії, країна стикається з перебоями в постачанні російської сирої нафти обсягом 450 000 барелів на добу, проте нафтопереробні заводи користуються періодом згортання виробництва.

За даними Reuters, індійські нафтопереробні заводи шукають альтернативні джерела постачань із країн Близького Сходу, Африки та США на березень і квітень, оскільки очікують скорочення постачань із Росії.

Нагадаємо, експерти відзначали падіння ціни на російську нафту після пропозиції президента США Дональда Трампа Саудівській Аравії зменшити вартість ресурсу.

Британський журнал Time писав про плани Трампа "розвалити Росію без війни". Якщо розумно застосувати санкції, економіка РФ "здується" до Великодня, стверджують автори.