Китай и Индия "отвернулись" от России: санкции США ударили по торговле нефтью, – Reuters

Новые санкции США заметно нарушили поставки российской нефти в страны Азии. Два крупнейших игрока — Индия и Китай — ищут других поставщиков на Ближнем Востоке и отказываются от контрактов с РФ, сообщили трейдеры.

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Торговля российской нефтью в Азии остановилась из-за того, что в Китае возник большой разрыв в цене между покупателями и продавцами. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные трейдеров и судоходных компаний.

Расходы на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США, кратно возросли. Ситуация произошла после решения Вашингтона 10 января ввести новые санкции против цепочки поставок российской нефти. Некоторые покупатели и порты в Китае и Индии избегали судов, попавших под санкции.

Торговля нефтью из РФ, загруженной в марте 2024 года в Азии остановилась. Цена российской нефти марки ESPO Blend, экспортируемой из тихоокеанского порта Козьмино, подскочила на 3-5 долларов за баррель. Ставки на фрахт для танкера Aframax стали больше на несколько миллионов долларов, рассказали трейдеры.

До ввода американских санкций устойчивый зимний спрос и укрепление цен на нефть из Ирана привели к тому, что спотовые премии на нефть сорта ESPO Blend увеличились почти на 2 доллара США за баррель. Это был самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Финансовый директор компании Bharat Petroleum Corp Ltd из Индии рассказал, что его компания не получила новых предложений на мартовские поставки. Как правило, Индия получает предложения о поставке российской нефти в середине каждого месяца.

В 2024 году импорт Индией сырой нефти из РФ доходил до 36%, а почти пятая часть объема импорта приходилась на Китай.

Индия и Китая ищут других поставщиков нефти

США разъяснили Индии, что танкеры с российской нефтью нужно разгрузить до 27 февраля в соответствии с новыми санкциями.

В Китае подсанкционные танкеры сталкиваются с задержками при разгрузке нефти. Три из них выгрузили российскую нефть ESPO и Sokol с 15 по 17 января. Танкер Huihai Pacific все еще ожидает разгрузки в Тяньцзине. С 10 января в Индии выгрузили девять новых танкеров, попавших под санкции, несколько из них перевозили нефть марки Urals.

Санкции США и запрет, введенный в начале месяца китайской Shandong Port Group, приведут к тому, что нефтеперерабатывающие заводы в провинции Шаньдун в ближайшей перспективе потеряют до 1 миллиона баррелей сырой нефти в день.

Независимые нефтеперерабатывающие заводы сокращают объемы переработки, ведь альтернативные поставки обходятся дороже. Ожидается, что к февралю сокращение объемов переработки составит 400 тысяч баррелей в сутки.

Старший аналитик компании Kpler Сюй Муюй ожидает, что импорт сырой нефти из российского Дальнего Востока в Китай в ближайшие недели останется низким после падения до шестимесячного минимума в 717 000 баррелей в сутки на прошлой неделе.

Что касается Индии, страна сталкивается с перебоями в поставках российской сырой нефти объемом 450 000 баррелей в сутки, однако нефтеперерабатывающие заводы пользуются периодом сворачивания производства.

По данным Reuters, индийские нефтеперерабатывающие заводы ищут альтернативные источники поставок из стран Ближнего Востока, Африки и США на март и апрель, поскольку ожидают сокращения поставок из России.

Напомним, эксперты отмечали падение цены на российскую нефть после предложения президента США Дональда Трампа Саудовской Аравии уменьшить стоимость ресурса.

Британский журнал Time писал о планах Трампа "развалить Россию без войны". Если толково применить санкции, экономика РФ "сдуется" к Пасхе, утверждают авторы.