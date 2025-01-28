Экспорт российской нефти после заявлений Трампа начал серьезно падать, — OSINT-аналитик

Проблемы у россиян начали возникать еще после того, как экс-президент США Джо Байден перед уходом из Белого дома напоследок ввел санкции на экспорт российской нефти и нефтепродуктов.

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После того, как американский президент Дональд Трамп предложил Саудовской Аравии уменьшить цену на нефть для давления на Россию, у последней действительно начались проблемы на нефтяном рынке. На это обратил внимание OSINT-исследователь Мортен Бьорн.

Согласно его данным, проблемы у россиян начали возникать еще после того, как экс-президент США Джо Байден перед уходом из Белого дома напоследок ввел санкции на экспорт российской нефти и нефтепродуктов.

Кроме этого после того, как Украина остановила транспортировку российского газа через свою территорию с 1 января 2025 года также отмечается падение в экспорте газа РФ.

Статистика, которую приводит исследователь, охватывает 2 недели. Он не исключает, что атака украинских дронов на Рязанский нефтеперерабатывающий завод из-за чего тот остановил свою работу за несколько недель тоже может негативно сказаться на экспорте российского газа.

По мнению Бьорна, россияне не смогут нарастить экспорт нефти и ее переработку, что может привести к закрытию нефтяных колодцев.

Напомним, 23 января президент США Дональд Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК к снижению мировых цен на нефть, что, по его мнению, может способствовать прекращению российско-украинской войны. Также Трамп заявил о намерении просить Эр-Рияд увеличить инвестиционный пакет в США с 600 млрд долларов до 1 трлн долларов.

24 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ход войны в Украине "не зависит от цен на нефть".